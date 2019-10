Los bolivianos sub-40 definen hoy quién gobernará el país por los próximos cinco años







20/10/2019 - 05:22:20

El Deber.- Es el tiempo de los jóvenes. Hoy, los bolivianos menores de 40 años definirán quién gobernará el país por los próximos cinco años. El 56% de los 6,97 millones de personas habilitados para sufragar en 5.132 recintos electorales y 32.880 mesas. A ellos se suman 341.001 compatriotas que podrán sufragar más allá de nuestras fronteras, principalmente en Argentina.



En sus manos estará la elección de presidente, vicepresidente, y asambleístas plurinacionales. En total, serán 168 nuevas autoridades que pueden salir elegidas de esta votación, salvo que la Presidencia y Vicepresidencia del país se decida en una aún inédita segunda vuelta electoral. Para ello, el ganador no deberá superar el 50% más un voto o no alcanzar 10% de diferencia con el segundo y más del 40% de los votos válidos.



Podrán elegir entre los postulantes de nueve fuerzas políticas. A la reelección se presenta el binomio oficialista, Evo Morales y Álvaro García Linera, que buscan su cuarto mandato consecutivo bajo las siglas del Movimiento Al Socialismo, pese a la protesta de la oposición y al voto popular que les negó esa posibilidad en el referendo del 21 de febrero de 2016. Consiguieron llegar a este día a galope de la sentencia constitucional del 27 de noviembre 2017, que interpretó que limitar las reelecciones de un nacido en Bolivia iba en contra de los derechos políticos que les reconoce la carta de derechos humanos del Pacto de San José.



Los otros ocho postulantes tuvieron que pasar además por unas elecciones primarias -que calificaron como un intento del binomio oficialista de legitimar su candidatura- en las que no tuvieron contrincantes, celebradas el 27 de enero del presente año. Pese al clamor popular para que se unieran en una sola fórmula, al final Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana; Óscar Ortiz, Bolivia Dice No; Víctor Hugo Cárdenas, Unidad Cívica Solidaridad; Ruth Nina, Pan-Bol; Virginio Lema, Movimiento Nacionalista Revolucionario; Félix Patzi, Movimiento Tercer Sistema; Israel Rodríguez, Frente Para la Victoria y Chi Hyun Chung, del Partido Demócrata Cristiano, decidieron afrontar por separado la elección. El último, además, entró tarde a la contienda, luego de la renuncia de Jaime Paz Zamora a su postulación.



Según las encuestas de intención de votos, la principal incógnita de la jornada será si Mesa logra los votos necesarios para llevar a Morales a una segunda vuelta. El expresidente es el principal contendiente del mandatario actual. Se prevé además que solo otras dos fuerzas, las lideradas por Ortiz y Chi, obtengan representantes en la Asamblea Legislativa. Según la ley boliviana, las fuerzas políticas que no alcanzan el 3% de los votos válidos, pierden la sigla.



La cuestión generacional



Pese a que, según las encuestas publicadas durante todo el proceso eleccionario -que comenzó en noviembre del año pasado- dicen que los principales contendores tienen 60 años o más, esto será un asunto que decidirán centennials y millennials, es decir, las generaciones más jóvenes del país. Es más, el grupo de votación mayoritario (personas entre 18 y 25 años) representan el 21,3% del padrón. La mayoría no ha votado nunca en una elección general o votará apenas por segunda vez. La mayor cantidad de esos centennials se encuentran en Santa Cruz (representan el 22% del total de votantes locales), pese a que este departamento es el segundo en cantidad de electores de todo el país, detrás de La Paz.



Los millennials, los que están entre los 25 y 40 años, son más de 2,47 millones de electores, es decir, 35,43%. Otra vez, Santa Cruz es el departamento con más electores en este rango. La Paz solo logra mantener su primer lugar en el padrón nacional gracias a la cantidad de personas mayores 56 años, rango etario en el que tiene más votantes que Santa Cruz.



La cuestión regional



Estas elecciones pasarán necesariamente por el eje central. Los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz acumulan 5.100.093 electores habilitados, eso representa el 73,12% del padrón de los que votan en el país.



Para ser más específico, estas elecciones pasan sobre todo por las cuatro ciudades principales de este eje: La Paz (651.492 votantes), El Alto (695.651 habilitados), Cochabamba (520.648 electores) y Santa Cruz (1.049.292 empadronados). Entre las cuatro ciudades, representan el 42% de los votantes en Bolivia. Si los que votan dentro del país fueran una sola persona, sería una mujer, menor de 25 años y viviría en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Si fuera un migrante, viviría en Argentina y votaría en Buenos Aires.



La cuestión política



La campaña que desemboca en esta elección careció de sorpresas y debates. Las subidas y bajadas de intención de votos estuvieron marcadas por factores externos, como la renuncia de Jaime Paz, el incendio en la Chiquitania y los cabildos cívicos, que pidieron el voto castigo contra el binomio oficialista que, a diferencia de las tres elecciones anteriores, no tiene garantizado pasar del 50% de los votos.