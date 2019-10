Voto en línea, cruzado, asistido y nulo: ¿a quién beneficia cada uno?







20/10/2019

Los Tiempos.- Para estas elecciones generales, el conteo de votos de la franja superior es independiente al de la inferior, por lo que el elector tiene la posibilidad de manifestar su preferencia electoral y además emitir votos diferentes en ambas partes.



La papeleta está compuesta por dos franjas, en la superior se elige a los binomios presidenciales, mientras que en la inferior a los diputados uninominales por circunscripción.



Ley del Régimen Electoral 026 establece que el presidente y vicepresidente son elegidos por mayoría (51%) simple de votos válidos, al igual que los diputados uninominales.



Los votos válidos son los que se realizan por una candidatura y están marcados correctamente dentro de la casilla blanca. Son también válidos los votos que rebasen la casilla blanca del partido de preferencia, pero que no traspasen la otra opción.



Las organizaciones políticos que disputan en las elecciones promueven el voto en línea para liderar la gestión públicaa nivel nacional como en las 63 circunscripciones uninominales existentes en los nueve departamentos del país.



Se denomina voto en línea cuando el elector marca por la misma organización política tanto en la franja superior como en la inferior de la papeleta. En cambio, es considerado voto cruzado cuando se opta por distintas organizaciones políticas en la franja superior e inferior.



El elector al marcar por el mismo partido en la franja superior e inferior beneficia a una sola fuerza política, pero cuando decide cruzar el voto beneficia a un binomio presidencial de una organización y a candidatos a diputados uninominales de otra.



Un voto es blanco cuando el ciudadano no marca ninguna de las opciones establecidas en la papeleta de sufragio. En tanto, se conoce como abstención de voto cuando el elector toma la decisión de marcar en la franja superior, pero no emite su voto en la parte inferior.



Es considerado voto nulo cuando se marca varias opciones, se escribe signos o expresiones fuera de las casillas. También si la papeleta está rota y dañada. Asimismo, recientemente el Tribunal Supremo Electoral (TSE) advirtió que los votos que sean fotografiados serán anulados.



Otras formas de voto



De acuerdo a la normativa, existen otros tipos de voto que benefician a ciudadanos en situación de vulnerabilidad y que les garantiza cumplir con su derecho democrático.



Las mujeres embarazadas, personas con niños menores de un año o adultos mayores de 60 años tienen derecho al voto preferente, así como las candidatas y candidatos. El presidente de la mesa de sufragio puede invitarles a votar sin necesidad de hacer fila.



Así también, el voto asistido permite a las personas que tienen alguna discapacidad o a adultos mayores a ejercer de manera práctica y factible su derecho.



Se conoce como voto asistido al acto por el que una persona con discapacidad o adulta mayor de 60 años solicita voluntariamente que se le ayude a sufragar.



8:00 Abren los recintos

electorales que fueron habilitados en todo el territorio nacional para los comicios presidenciales de 2019



RESERVA



Reglas para el voto asistido



La personas que sean acompañantes, sean testigos y el presidente de mesa deben mantener en reserva la opción del voto realizado por la persona con necesidad particular o mayor de 60 años que ha solicitado apoyo.



El testigo seleccionado por el presidente de mesa, el acompañante y el presidente de mesa deben denunciar ante el notario electoral en caso que no se haya marcado la opción requerida por el elector.



De acuerdo con el reglamento, el presidente de la mesa, un pariente, amigo o un ciudadano elector pueden ayudar al votante que así lo requiera.