Yuri y Pandora rinden homenaje a José José y Juan Gabriel







19/10/2019 - 21:39:21

Quién.- Una pantalla gigante, en la que aparecieron la sombras de cuatro mujeres que lograron armar una fiesta musical en el Auditorio Nacional, fue la bienvenida para 10 mil almas, según organizadores. Yuri, Fer Meade, Isabel y Mayté Lascuráin aparecieron segundos después para cantar un crossover de Qué te pasa y No puedo dejar de pensar en ti.



“¡Llegamos, llegamos, qué vivan las chochenteras”, gritó Yuri antes de desaparecer, para que Pandora se adueñara del escenario con la canción Con tu amor, que sirvió para que Mayté le diera la bienvenida a sus fieles seguidores, quienes desde el minuto uno corearon todas sus canciones y las aplaudieron.

Publicidad



Buenas noches, qué bonito es esto, qué bonita noche nos están regalando con su presencia. No se pueden imaginar lo que significa para cuatro artistas ver este lugar como está; es mucho trabajo y una gran bendición de Dios. Gracias de verdad en nombre de las cuatro, por hacer esta noche especial. Ojalá se la pasen bien y tienen permiso de hacer de todo



El saludo de Lascurain causó más aplausos y las carcajadas llegaron cuando Isabel dijo: “Queremos agradecer a Emmanuel y Mijares porque nos hayan prestado el Autorio Nacional”, precisamente el ex de Lucero estaba en el lugar, además de Martha Debayle, Fernanda Familiar, Gloria Calzada, Mimi, de Flans, y Odín Dupeyron.



Para complacer a sus amigos presentes y a todos sus fans entonaron un medley de Cuando no estás conmigo y Como una mariposa, para cerrar el primer bloque en solitario de Pandora sonó Sólo él y yo. Entonces apareció Yuri para ponerle "despecho" a la velada con Es ella es más que yo, Déjala y Amiga mía, previo también saludó.



“Gracias, que rico volvernos a encontrar, es hermoso. Gracias por acompañarnos y sobre todo por recordarnos. Cuando hacemos lugares de este tipo nos recuerdan dónde comenzamos, piensas: "¿A poco le cante al panda?". Cuando yo empecé tenía 11 años y Mijares 40, fue a la cena de Jesucristo y llevó el pan.



“Nos recuerdan que seguimos vigentes, cantando, enteras, completas y felices, con ayudas, pero felices. Ayúdenos a recordar las canciones con las que se enamoraron y con al panda, que a todas les daban pandas (risas)”, agregó Yuri, antes de desaparecer brevemente, para luego regresar con el trío de amigas y colegas.



Juntitas, como se llama su tour, así alzaron la voz con Yo te pido amor y realizaron entonces un estreno, la unión de dos potentes canciones, que conmovieron: Sin él y ¿Quién eres tú? Pandora una vez más se quedó en escena para deleitar con su más reciente sencillo Me vas a extrañar, que cantaron, gracias a la magia del video, al lado de Joss Favela.

Publicidad



Llegó entonces el momento de los homenajes: “Un aplauso grande para ese nuevo ángel en el cielo”, pidió Mayté. “Hasta pronto Príncipe, siempre estarás entre nosotros. Feliz regreso a casa José”, gritó Isabel, luego de recordar al intérprete con la Lo que no fue no será, que también cantó al lado de ellas, en video, el papá de José Joel y Marysol Sosa.



Para recordar que hace 34 años cuando “tres niñas soñaban con cantarle a la gente y lo que no sabían es que su música y canciones iban a ser vivencias, tristes o divertidas, y les recordarían momentos de sus vidas, y pueden recordar qué vestían cuando le dedicaron alguna canción a alguien, así empezó la historia”, explicó Isabel para regalar Cómo te va mi amor.



Yuri regresó y después de La maldita primavera, por petición del público, Mijares subió al escenario para juntos cantar Acompáñame que fue la gran sorpresa de la noche. Luego con Carlos Rivera, aunque tampoco estaba en el lugar, sonó Ya no vives en mí.



Yuri también aceptó que hacer el cover de esa canción “ha sido lo más difícil de mi carrera”, con el sentimiento a flor de piel, el concierto siguió de nuevo juntas con Alguien llena mi lugar, Esperanzas y un remix de Hombres al borde de un ataque de celos y Nadie baila como tú, que fue la marcó el encore.



Pero como nadie quería que se terminara la noche, las cuatro mujeres regresaron a te la petición de “¡Otra, otra, otra!”, al lado del infaltable mariachi para entonar El viajero, Se me olvidó otra vez y cerrar con broche de oro con un medley en memoria de Juan Gabriel.



Pero como nadie quería que se terminara la noche, las cuatro mujeres regresaron a te la petición de “¡Otra, otra, otra!”, al lado del infaltable mariachi para entonar El viajero, Se me olvidó otra vez y cerrar con broche de oro con un medley en memoria de Juan Gabriel.