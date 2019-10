Aurora logra un empate ante The Strongest en La Paz





19/10/2019 - 21:30:54

Opinión.- Aurora empató hoy 2-2 con The Strongest en su visita al estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz por la décima sexta fecha del torneo Clausura.



Con dos remates desde fuera del área, el Equipo del Pueblo movió el piso de los atigrados. En las dos ocasiones se colocó adelante en el marcador, pero esta ventaja duró unos minutos y el anfitrión de la fecha pudo salvar el empate, que no pudo acortar la distancia frente al puntero Wilstermann (36) y a su escolta, Bolívar (33).



El primer gol de la tarde fue anotado por Edwin Rivera con un derechazo que hizo ingresar la pelota entre el travesaño y las manos de Daniel Vaca. El mediocampista de los vallunos se abrió camino para ejecutar el disparo.



El Tigre colocó el 1-1 a los 29´ con un golpe de cabeza de Jair Reinoso dentro del corazón del área, aprovechando un error de los defensores que terminaron chocándose y con el espacio libre el colombiano conectó el centro de tiro de esquina.



Cousillas fue la figura del elenco auroristas por las intervenciones que tuvo para desviar con las dos manos un tiro libre de Ramiro Vaca y en otra reponerse a tiempo de un rebote que el mismo dio ante una arremetida de Reinoso. El travesaño también estuvo del lado del guardameta frente a un derechazo de Raúl Castro.



De nuevo, con un remate desde fuera del área los celestes pasaron adelante en la cuenta. Jaime Villamil envió un zurdazo de primera que venció a Vaca, quien se lanzó hacia su lado derecha, pero la pelota ingresó con fuerza y velocidad por la parte superior cuando el compromiso ingresó a los 62´.



El equipo gualdinegro puso la cuenta a dos goles a los 70 minutos con una definición de cabeza de Moisés Calero ante un servicio que encontró mal ubicada a la defensa de los celestes en otra muestra de incapacidad para sacar el peligro en el fútbol aéreo.



Este empate fue gracias a la contribución de Cousillas por las atajadas que tuvo. En el complemento volvió lanzarse para despejar un zurdazo de Wálter Veizaga. Con el elenco replegado hacia su sector hubo más participación del golero. Al final esta unidad fue festeja por Aurora que está tratando de salir de la zona del descenso de categoría.



Con este resultado Aurora suma 10 puntos en la tabla de posiciones del Clausura.



El cuadro valluno lució una camiseta rosada en conmemoración al Día Mundial de lucha contra el cáncer de mama.