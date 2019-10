Piñera anuncia que se suspenderá el alza de los pasajes del Metro tras fuertes jornadas de protestas







19/10/2019 - 21:09:50

La Tercera.- Mandatario dijo que la suspensión en el incremento del pasaje requerirá de la aprobación de una ley, hasta que "logremos un acuerdo que nos permita proteger mejor a nuestros compatriotas frente a alzas bruscas o inesperadas en el precio del dólar o el petróleo".



Tras las fuertes jornadas de protestas registradas en la capital, el Presidente Sebastián Piñera anunció esta tarde que se suspenderá el alza de los pasajes del Metro.



“He escuchado con humildad la voz de mis compatriotas y no tendré miedo a seguir escuchando esa voz. Vamos a suspender el alza de los pasajes del Metro”, dijo el Mandatario tras reunirse con el Comité Político en La Moneda.



Dijo que la suspensión en el incremento del pasaje requerirá de la aprobación de una ley, hasta que “logremos un acuerdo que nos permita proteger mejor a nuestros compatriotas frente a alzas bruscas o inesperadas en el precio del dólar o el petróleo”.

Más sobre Gobierno



Agregó que este domingo se reunirá con el presidente del Senado, Jaime Quintana, de la Cámara de Diputados, Iván Flores, y de la Corte Suprema Haroldo Brito. Asimismo, dijo que la próxima semana se reuniría con una mesa transversal “para escuchar la voz y las propuestas de distintos sectores”.



A su vez, el Mandatario condenó los hechos de violencia: “Todos los ciudadanos tienen derecho a manifestarse pacíficamente y comprendo, además, que tienen buenas razones para hacerlo. Pero nadie tiene derecho a actuar con la brutal violencia delictual de aquellos que han destruido, incendiado o dañados mas de 78 estaciones del Metro de Santiago”.



Asimismo, Piñera dijo que el general Javier Iturriaga, designado como jefe del Estado de Emergencia, tiene la facultad de decretar medidas, como el toque de queda.



Esta semana el gobierno había dado señales de que no habrían cambios en la tarifa. El martes pasado, la ministra de Transportes, Gloria Hutt, aseguró que “no tengo facultades para intervenir en ese caso, más que hacer el llamado a respetar lo que con tanto esfuerzo estamos tratando de mejorar (…). Me cuesta entender que cuando hay evidencia de un esfuerzo tan grande de mejorar el transporte publico, se atente contra él, menos los escolares que no tienen un argumento, no aumentó la tarifa para ellos”.



“Hay una decisión que ya está establecida”, dijo en la oportunidad.