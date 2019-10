Comicios ponen a 11 políticos de trayectoria y a siete debutantes frente al soberano







19/10/2019 - 16:01:57

La Paz, (ABI).- Los comicios generales que se verificarán este domingo en Bolivia, pondrán a 11 políticos de trayectoria o iniciados y a siete debutantes en esas lides frente al soberano, que con su voto elegirá al nuevo presidente y vicepresidente que gobernarán por el periodo 2020-2025.



Se trata de nueve partidos y alianzas políticas que inscribieron a sus candidatos en el marco de la convocatoria realizada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), después de participar en unas elecciones primarias, inéditas en la historia del país, aunque coincidentemente todos contaban con una sola dupla en ese proceso previo a las elecciones generales.



Los nueve frentes que participan en los comicios son el Movimiento Al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC), Bolivia Dice No (BDN), Movimiento Tercer Sistema (MST), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL), Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y Frente para la Victoria (FPV).



El MAS postula a Evo Morales y Álvaro García Linera, dos políticos de trayectoria y amplía experiencia en la administración del Estado, quienes los últimos casi 14 años estuvieron dirigiendo los destinos de los bolivianos.



Morales nació en Orinoca, departamento de Oruro, el 26 de octubre de 1959. Es presidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba y cofundador del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP) que más tarde se fusionó con el MAS, partido que lo llevó a la presidencia de Bolivia.



En 1997 fue elegido diputado uninominal por Izquierda Unida (IU), en 2002 por el MAS y en 2005 fue elegido presidente con 53,74% de la votación, porcentaje nunca antes logrado por ningún candidato.



García Linera nació en Cochabamba el 19 de octubre de 1962. Su juventud quedó marcada por las obras de Marx y Lenin. El 10 de abril de 1992 fue detenido por los servicios secretos del Gobierno de Jaime Paz Zamora, el periodo de encierro significó para él un enfrentamiento permanente contra el pensamiento neoliberal.



En 2006 asumió la Vicepresidencia de Bolivia.



Otra dupla que cuenta con experiencia en el ámbito político es la formada por Óscar Ortiz y Shirley Franco, ambos postulantes por BDN.



Órtiz nació el 28 de septiembre de 1969 en Santa Cruz, es Licenciado en Administración de Empresas, fue ejecutivo de la Cainco, senador entre 2006 y 2010, presidente de la Cámara Alta entre 2008 y 2010, nuevamente senador entre 2015 y 2019 por Unidad Demócrata (UD).



Mientras que Franco, su acompañante de fórmula, nació el 4 de junio de 1987 en la ciudad de Cochabamba, fue integrante de la plataforma de Jóvenes por la Unidad, concejal de Cochabamba (2010- 2014), elegida diputada por Unidad Demócrata (UD) en 2014.



Una tercera alianza integrada por políticos de trayectoria es CC formada por Carlos Mesa y Gustavo Pedraza.



Mesa nació el 12 de agosto de 1953 en la ciudad de La Paz, egresó de la carrera de Literatura, se desempeñó como periodista y escritor. Fue vicepresidente en 2002, asumió la presidencia en 2003 y en 2005 dimitió al cargo, en 2014 se hizo responsable de la vocería de la causa marítima.



Su acompañante, Pedraza, nació el 31 de julio de 1963 en Santa Cruz, abogado de profesión, fue concejal en su ciudad, ministro de Desarrollo Sostenible en el Gobierno de Mesa (2004-2005).



El partido político UCS integrado por los candidatos Víctor Hugo Cárdenas y Humberto Peinado combina la experiencia y el debut, respectivamente.



Cárdenas nació el 4 de junio de 1951, es Licenciado en Letras y Ciencias de la Educación, fundador del Movimiento Katarista, diputado (1985-1989), en alianza con el MNR asumió la Vicepresidencia de Bolivia en 1993.



Peinado, candidato a vicepresidente, nació el 29 de agosto de 1981 en Santa Cruz, de profesión abogado, docente y pastor, fue parte del proceso autonómico (2003-2009) e invitado por la USC a participar en los comicios.



Con la dupla del MNR ocurre lo mismo, pues se matiza la trayectoria, en este caso representada por Fernando Untoja, candidato a vicepresidente, y el inicio político de Virginio Lema postulante a la presidencia.



Lema nació el 7 de febrero de 1970 en Tarija, es abogado y comunicador social, director del periódico El Chaqueño y empresario de medios.



Entre tanto, Untoja nació el 30 de marzo de 1950 en Oruro, es graduado en Economía de la Universidad de París, concejal municipal en 1995, fue candidato a senador por La Paz por PPB-CN (2009).



El MST postula a Félix Patzi, político experimentado, y a Lucila Mendieta, novel en esas lides, por lo que se asemeja a los dos anteriores binomios.



Patzi nació el 21 de febrero de 1967 en La Paz, es sociólogo, fue ministro de Educación (2006-2007), secretario general de la Prefectura de La Paz (2009), actualmente Gobernador del Departamento de La Paz (2015-2019).



La candidata a la Vicepresidencia por el MST es Lucila Mendieta, quien nació el 30 de junio de 1966 en Chuquisaca, es técnico auxiliar en enfermería, quechua parlante y militante de ese movimiento político.



El PDC tiene como candidatos a Chi Hyung Chung a la presidencia y a Paola Barriga a la vicepresidencia, última que presentó su renuncia, pero que debido a los plazos no fue considerada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y aparece en las listas finales de candidatos.



Ambos postulantes son nuevos en política partidaria.



Chi Hyung Chung nació el 7 de marzo de 1970 en Corea del Sur y obtuvo la nacionalidad boliviana, de profesión médico, es director de la clínica Ucebol de Santa Cruz, pastor y presidente de la Iglesia Presbiteriana en Bolivia.



Barriga nació en La Paz el 4 de enero de 1977, de profesión Abogada, especialista en derecho penal, atendió casos de violencia doméstica, infanticidio, feminicidio, derechos humanos, restricciones de los derechos civiles.



El FPV tiene como candidatos a Israel Rodríguez y a Justino Alfonzo Román, el primero debutante en la política boliviana y el segundo si bien no experimentado ya estuvo en ese ámbito.



Rodríguez nació el 9 de enero de 1988, es Licenciado en Economía y Estadística, fue miembro de la FUL en la Universidad Juan Misael Saracho en Tarija, es militante activo del FPV.



Román nació en Santa Cruz el 13 de octubre de 1963. Estudió Comunicación Social y Periodismo. También tiene una maestría en Estudios Internacionales y un doctorado en Ciencias Filosóficas.



Incursionó en la política durante el primer mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada, perteneció al equipo del entonces presidente. Fue diplomático en Cuba y Chile.



Por último, PAN-BOL postula a Ruth Nina y a Leopoldo Chui, en una combinación de cierta experiencia en política de la primera y los pasos iniciales que da el segundo.



Nina nació el 14 de diciembre de 1972 en La Paz, migró a España por trabajo, es abogada, fue dirigente gremial y del transporte de Cochabamba, postuló a senadora por PDC en 2014, fue subalcaldesa de Quillacollo por un tiempo breve.



Chui nació el 24 de febrero de 1979, es abogado titulado de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), era fiscal en la ciudad de El Alto. Tiene estudios de especialidad en Ciencia Política, Economía y Derecho con cinco diplomados en San Andrés, unidad de postgrado. Asimismo, tres maestrías. También desarrolló el doctorado en Derecho Constitucional y Penal.