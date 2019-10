Daddy Yankee sorprende con el lanzamiento del videoclip de Que Tire Pa Lante







19/10/2019 - 15:36:18

Peru21.- Tal como lo había anunciado, Daddy Yankee estrenó su nueva canción titulada “Que Tire Pa’ Lante” durante la ceremonia de los Latin AMA’s, que se llevó a cabo la noche del último jueves en el Latin AMA’s, que se reealizó en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California (Estados Unidos).



Sin embargo esa no fue la única sorpresa que tenía preparada “El Cangry” para todos sus fanáticos, pues el tema llegó acompañado de su videoclip oficial que ya está disponible en la cuenta de YouTube de Daddy Yankee y que, en solo una horas, tiene más de 1 millón 800,000 visualizaciones.



En las imágenes de “Que Tire Pa’ Lante” se puede ver al mismo muñeco animado que aparece en el clip de “Con Calma” que representa Daddy Yanke. Asimismo, no faltaron las coreografías grupales de sus bailarines, quienes se enfrentan en duelos de baile.



“Que Tire Pa’ Lante” -que ha sido calificado por el propio Daddy Yankee como "reggaeton de los 70’s en combinación con el año 5,000″- es una mezcla de los sonidos clásicos y pegajosos del reggaetón que ponen a bailar a todo el mundo.



“Quería llevar a mis fanáticos a un reggaetón retro y al mismo tiempo traer el nuevo sonido de la música urbana”, dijo el “Rey del Reggaeton” sobre la canción que fue escrita por Ramón Luis Ayala Rodríguez -nombre verdadero de Daddy Yankee- y producida por Urba & Rome.



Daddy Yankee ha liderado las listas de popularidad con sus videos más virales como “Dura”, “Shaky Shaky”, “Con Calma” y “Despacito”, que es el que tiene la mayor cantidad de visitas en la historia de YouTube, por lo que el clip de “Que Tire Pa’ Lante” seguramente no será la excepción.