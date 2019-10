Guaidó acompañó a familiares de exconcejal Rada en la Morgue de Bello Monte







19/10/2019 - 14:46:13

Tal Cual.- Juan Guaidó llegó a la morgue de Bello Monte este sábado para acompañar a los familiares del exconcejal Edmundo Rada quienes retiraron el cuerpo del político asesinado esta semana



El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, acudió este sábado 19 de octubre a la morgue de Bello Monte en Caracas, para acompañar a los familiares de Edmundo "Pipo" Rada, exconcejal de Voluntad Popular cuyo cuerpo fue hallado el pasado jueves.



Los familiares del líder político asesinado asistieron a la morgue para retirar los restos. Informaron que el velorio será este domingo en el Barrio Unión de Petare (entrada del tanque) desde las 7:00 am y hasta las 11:00 am cuando lo trasladarán al Cementerio del Este donde se le rendirán honores y posterior sepultura.



"Son distintos rostros de una tragedia. Distintos rostros por inseguridad, causa política como el caso del exconcejal Edmundo Rada. Son rostros distintos de una misma tragedia. Con profundo dolor estamos acompañando a la familia, amigos y a los miembros del partido político", comentó Guaidó



Denunció la grave crisis del país y acotó que los ciudadanos sufren pérdidas de familiares a diario. “Esta no es solo la lucha de Edmundo. Esta es nuestra lucha para vivir con dignidad y recobrar la normalidad (...) Hace un año estuvimos aquí en la morgue de Bello Monte por la muerte de Fernando Albán. Con profundo dolor estamos acompañando a los familiares de Pipo y a Petare”, añadió Guaidó.



"Pipo" Rada estuvo desaparecido desde el lunes 14 de octubre. Dos días después, una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Ciccpc), halló el cadáver quemado en Guiacoco (Petare) en el municipio Sucre presentando además dos tiros en la nuca y con una bolsa plástica en su cabeza.



Guaidó ha acusado a la administración de Nicolás Maduro de ser el responsable del asesinato de Rada. "El régimen tiene un cuerpo de exterminio como lo es el FAES (Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía nacional) para amedrentar y generar miedo".