ONG alemana: Demasiada energía eólica amenaza ecosistemas en el mar







19/10/2019 - 14:25:20

Hannover, (DPA) - La agrupación ambientalista Nabu advirtió hoy de que los riesgos de la expansión de la energía eólica generada en el Mar del Norte y en el Báltico pueden quedar relegados a un segundo plano, según señaló a DPA Kim Detloff, experto en protección marina de la organización.



"Me da la impresión de que la industria de la energía eólica y ciertos sectores políticos están buscando un billete gratuito", comentó Detloff.



El experto agregó que, en vista de las nuevas metas de expansión energética, aumenta el riesgo de que el apuro por concretar proyectos sea prioritario por delante de la calidad y que esto lleve a montar aerogeneradores en sitios no adecuados.



"La transición energética (de fuentes fósiles a regenerativas) no es un programa de estímulo económico para astilleros y regiones costeras con apuros de dinero", enfatizó.



Detloff acotó que tanto el Mar del Norte como el Báltico ya sufren de deterioro ecológico y por eso es necesario cuestionarse cuánta carga adicional pueden soportar.



"Si la transición energética es lo más importante, entonces, para equilibrar, otros sectores tales como la industria de la pesca, la navegación marina y la extracción de materias primas deben ser puestos en segundo plano y ser regulados con mayor rigor para no sobrecargar la naturaleza", reclamó el experto.



Los estados federados del norte de Alemania que tienen costas marinas y el Gobierno federal anunciaron que planean aumentar la capacidad de energía eólica generada en el mar de siete a 20 gigavatios en 2030.



La organización Nabu y otras asociaciones ambientalistas apoyan esta meta pero sólo en el marco de su viabilidad ecológica.