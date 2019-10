Encuentra a su hija 29 años después a quien creía muerta y resultó ser un hombre







RT.- Una residente de la ciudad de Los Banos (California, EE.UU.) ha encontrado a su hija 29 años después de que le dijeran que no había sobrevivido al parto. La sorpresa llegó cuando descubrió que su hija era ahora un hombre, informa KMPH-TV.



Tina Bejarano dio a luz a su hija Kristin a la edad de 17 años, pero su madre le convenció de que la niña había muerto 15 minutos después de nacer. Desde entonces, la mujer tuvo otros cinco hijos.



El año pasado, una de sus hijas le sugirió hacerse una prueba de ADN, después de la cual recibió un mensaje electrónico de su niña perdida, que resultó ser un residente en Nueva Jersey casado y con un hijo. "Creo que tenemos que hablar, [la prueba] dice que somos parientes, y dice que eres mi madre", escribió el hombre a Bejarano.



"No me importa. No me importa si hizo la transición de género o si no la hizo. No me importa. Es mi hijo", declaró la mujer al medio, detallando que desde ese día ambos están en contacto y piensan reunirse en persona en noviembre.



El esposo de Bejarano, Eric Gardere, dijo que lo considera como su hijo aunque no sea su padre biológico. La mujer y su marido esperan que su historia estimule a otras familias separadas a no rendirse en la búsqueda de sus seres queridos.