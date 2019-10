Leopoldo López tras la muerte de Edmundo Rada: Fue un asesinato políticamente motivado







Infobae.- Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular, agrupación a la que pertenecía el dirigente Edmundo “Pipo” Rada, quien fue encontrado este jueves sin vida en Venezuela, envió un mensaje a todos los venezolanos tras conocer la trágica noticia. “No tengo dudas de que este asesinato está políticamente motivado”, manifestó.



“Con mucho sentimiento, con mucha frustración, con mucho dolor, hoy quiero mandarles este mensaje en ocasión de una noticia que todos saben. Se trata del secuestro, la tortura, el ajusticiamiento y luego el calcinamiento de nuestro hermano Edmundo Rada, “Pipo”, como lo conocíamos todos. Un hombre dedicado a la lucha social, un líder social, que llegó a la política para transformar su barrio, su Petare y su país Venezuela”, comenzó.



“Siempre estuvo desde el inicio, desde que fundamos Voluntad Popular, en la primera fila de la lucha, asumiendo todos los riesgos en los momentos difíciles pero también toda la solidaridad, amor y cariño que tiene que tener un líder en estos momentos que tiene Venezuela”, siguió.



Y enfatizó: “No tengo dudas de que este asesinato está políticamente motivado. Los indicios así lo afirman y es otra expresión más de la crueldad de la dictadura que hoy está en el poder en Venezuela y que nosotros tenemos la responsabilidad y obligación de despojarlo del poder. Tenemos la obligación por la memoria de los que han fallecido y por el dolor y el sufrimiento de quienes todavía padecen en tierra venezolana y en tierra extranjera las consecuencias de la dictadura”.



Luego describió a su compañero de militancia: “"Pipo" era un hombre dedicado a esta lucha, un hombre que logró consolidar un extraordinario equipo en Petare. Estaba entusiasmado con el partido. Trabajaba con los niños, en el área cultural, trabajaba con su gente que sufre en Petare. Por ser un referente de liderazgo, la dictadura lo identificó, lo secuestró, lo ajustició y, como si no fuese suficiente, lo quemaron una vez que lo habían asesinado”.



“Nosotros estamos ante una coyuntura: o abandonar la lucha o seguir la lucha con más firmeza. Yo entiendo, hermanas y hermanos, que una noticia como ésta nos pone a todos a reflexionar si vale la pena o no la lucha. Si vale la pena o no arriesgarse, si vale la pena o no estar en la vanguardia. Y yo les digo, hermanas y hermanos: ¡Claro que vale la pena! Estoy seguro que ‘Pipo’, estando en el cielo, compartiendo con Dios nuestro Señor estos momentos, está apoyando esta posición de seguir en la lucha. Nos corresponde seguir en esta lucha”, pidió.



“No tengo dudas que a "Pipo’ lo identificaron porque movilizaba y organizaba. Y nos mandan un mensaje y quieren atemorizarnos con ese mensaje. Nosotros no podemos abandonar a nuestro pueblo. Somos nosotros los que tenemos que mantenernos allí animando a la gente, llevando una palabra de aliento y guía en estos momentos oscuros. Les pido, hermanas y hermanos, que tomemos el ejemplo de ‘Pipo’. Nos corresponde más que nunca resistir y avanzar”, subrayó.



López también hizo referencia al discurso del mandatario interino Juan Guaidó y lo felicitó por su coraje: “Hoy escuché el mensaje valiente de nuestro presidente Guaidó. Asumiendo la responsabilidad de dar la cara y liderar. Nosotros tenemos que acompañar y ser la cara de la lucha en todos lados. Que esta muerte trágica de ‘Pipo’ nos inspire, nos mantenga en la lucha. Esta circunstancia puede generar dudas y temor pero les pido que nosotros entendamos que nos corresponde resistir y avanzar. Nunca perdamos de vista que esta lucha tiene el objetivo de sacar a los venezolanos del profundo sufrimiento que tienen”.



Por último, volvió a hablar de la necesidad de no bajar los brazos: “Tenemos la responsabilidad de seguir adelante. Tenemos que organizar nuevamente una fase de lucha, de protesta en la calle para salir de la dictadura. Tenemos que estar dispuestos a sacrificar lo que sea necesario para lograr la libertad de nuestra patria".



“Pipo” Rada fue hallado este jueves muerto carbonizado en la carretera Petare-Santa Lucía, a la altura de Guaicoco, según informó el bloque liderado por López. “Con profundo dolor anunciamos al país que nuestro hermano y responsable del municipio Sucre, Edmundo ‘Pipo’ Rada, fue hallado muerto el día de hoy. En breve nos pronunciaremos al respecto”, informó VP en sus redes sociales.



El cuerpo del funcionario venezolano fue encontrado después de estar 24 horas desaparecido.



Rada era concejal del Municipio Sucre, en el estado Miranda, y fue uno de los encargados de coordinar y acompañar el recorrido del presidente interino Juan Guaidó en la parroquia Petare, el pasado 28 de septiembre. Este jueves más temprano, Voluntad Popular había emitido un comunicado para reportar la desaparición de su dirigente. En el texto exhortaba a los organismos de seguridad “y demás entes competentes abocarse al caso” y ayudar en su localización.