Uno busca respirar y el otro la Libertadores: Distinta misión cita a Sport Boys y Blooming







19/10/2019 - 08:42:36

El Día.- Sport Boys busca salir de la zona del descenso y Blooming quiere el pase a la Copa Libertadores de América. Los planteles cruceños se enfrentan este sábado en el estadio Gilberto Parada, de Montero (17:15), en el partido correspondiente a la décima sexta fecha del torneo Clausura de la División Profesional.



La academia cruceña pudo recuperar de fatigas musculares a Paul Arano y Juniors Sánchez, que serán titulares esta tarde. Por otra parte, el Toro que llega de caer ante Destroyers (1-0), tendrá la baja del argentino Alejandro Quintana.



Con variantes. Con este compromiso Rubén Cordano cumple su tercer partido de los cuatro de suspensión (no estuvo frente a The Strongest y Nacional Potosí). Marco Vaca lo remplazó en la pasada fecha cuando Blooming venció a Nacional Potosí (4-0), y el técnico Erwin "Platini" Sánchez seguirá apostando por él en la titularidad.



Los volantes Arano y Junior Sánchez habían llegado de la selección boliviano con distintas molestias: Paul tenía una sobrecarga en el gemelo izquierdo, mientras que Junior padecía de una contusión en el empeine izquierdo. Ambos superaron estas dolencias y estarán esta tarde en el onceno de "Platini".



Quiere recuperar terreno. Llega de caer ante Destroyers, un rival directo en la zona del descenso y está en la obligación de sumar en condición de local.



Sport Boys aprovechó el receso del torneo para reforzar la parte física y táctica.



El técnico Víctor Hugo "Tucho" Antelo no contará con Quintana que sumó la quinta amarilla. El plantel intentará salir del incómodo lugar de la tabla acumulada, donde suma 34 puntos junto al Canario, el último Aurora tiene 32. Cada duelo es vital para sus aspiraciones.