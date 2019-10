El Tigre quiere seguir al acecho y vencer a Aurora







19/10/2019 - 08:41:22

El Diario.- Con cambios en su defensa, pero convencidos de mantenerse en pelea por el título del torneo Clausura, el cuadro de The Strongest recibe esta tarde (15:00) a Aurora, en el estadio Hernando Siles, por la fecha 16 del certamen de División Profesional.



El Tigre cuenta con una racha favorable en el torneo, pese a caer en su último partido ante San José (2-0). Actualmente, los de Achumani se encuentran con 28 puntos y aún mantienen la pelea por el título del torneo.



La pausa del torneo Clausura por la fecha FIFA fue aprovechada por el entrenador Mauricio Soria, quien hizo variantes para ocupar la plaza que dejó Saúl Torres por expulsión; empero, esta semana, la defensa atigrada sufrió una sentida baja, el defensor Maximiliano Ortiz sufrió una ruptura completa del ligamento cruzado de la rodilla derecha, por lo que será baja por ocho meses.



Esta noticia cayó mal al elenco de Soria, por lo que su puesto será ocupado por José Sagredo, quien fue probado en la zaga central. Al mismo tiempo Gabriel Valverde ocupará el sector derecho de la defensa en lugar de Ortiz.



El resto del once titular no sufrió cambios con respecto a los anteriores cotejos, donde Jair Reinoso y Harold Reina serán la dupla de ataque.



Por su parte, el cuadro de Aurora necesita sumar a toda costa, ya que se ubica en el último lugar de la tabla con 9 unidades. Estos números son de alerta, por lo que el Equipo Del Pueblo busca arañar un punto, al menos.



El “asesor” Julio César Baldiviedo, junto al entrenador Mauricio Adorno definieron el equipo titular con anticipación, donde se perfila con un solo atacante: Darwin Ríos.