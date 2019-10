Oriente Petrolero extiende su mala racha en el Tahuichi







19/10/2019 - 08:40:18

El Deber.- Van dos partidos de Oriente Petrolero al mando de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, y el DT de seguro ya se dio cuenta, pese al triunfo de visitante que consiguió en su debut ante Real Potosí (0-1), que su equipo no tiene armas para ser protagonista en el Clausura. Anoche, los verdolagas empataron con Always Ready (1-1), y sumaron su quinto encuentro sin ganar en el Tahuichi.



Con un cambio sorpresivo, en el arco entró Oriente al partido. El juvenil David Moreno debutó bajo los tres palos luego de la lesión en el dedo pulgar de la mano derecha de José Peñarrieta. Este último también iba a jugar por Romel Quiñónez, que quedó fuera por acumulación de cinco amarillas.



El equipo verdolaga tuvo un mal comienzo, pues el que contó con las opciones más claras de anotar fue el visitante. Always Ready asustó al minuto con un remate de Samuel Galindo, que Moreno controló sin problemas. A los 10’, el defensor Nelson Cabrera mandó el balón al travesaño. Y a los 13’, Adrián exigió a Moreno.



El buen juego visitante tuvo su premio a los 27’, cuando Carmelo Algarañaz de cabeza anotó el 0-1 luego de un tiro de libre de Marc Enoumba. El balón fue al ángulo, imposible de detener para el arquero debutante. El tanto despertó a Oriente, en especial a sus volantes. A los 33’, Enrique Áñez, tras centro de Pablo Ruíz, empalmó la pelota para mandar un bombazo al travesaño de Olivares. El equipo verdolaga comenzaba a sentar presencia. Así llegó el empate. A los 37’, Áñez dejó su posición de lateral y desde la zona media hizo un pase entrelíneas para que John García ingrese y cuando se aprestaba a rematar reciba una falta fuerte de Enoumba. Penall...



El que tomó el balón fue José Alfredo Castillo, que a los 40’ logró el empate (1-1), un tanto con el que acabó con su sequía de casi seis meses. La última vez que marcó fue el 29 de abril en el triunfo ante Destroyers. El equipo de Vitamina sufrió un golpe duro a los 44’, cuando Daniel Rojas, que jugaba un buen partido, tuvo que salir por un esguince de tobillo.



No se movió el marcador



A los 48’, Junior Romay de la visita mandó el balón al travesaño. Otra vez se repetía lo mismo del primer tiempo, Always Ready jugando mejor, pero esta vez el local tenía la presión de la gente, que ya le exigía que busque el triunfo. Así se dieron imprecisiones en el medio y en los laterales de Oriente, en especial en Julio César Pérez.



Oriente se lanzó con todo, pero nuevamente no tuvo la llave para abrir una defensa visitante segura. A los 92’, Galindo exigió de tiro libre a Moreno, que se lució para salvar su arco. ‘Vitamina’ debe mejorar bastante su equipo si quiere salir airoso de dos duelos claves: Destroyers y Blooming, sus próximos rivales.