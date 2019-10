Wilstermann continúa como líder en solitario tras derrotar al Lila







19/10/2019 - 08:39:18

Los Tiempos.- Wilstermann hizo lo que tenía que hacer, venció (3-1) a Real Potosí y se mantiene como el líder en solitario del torneo Clausura, aunque nuevamente volvió a regalar un tiempo y no enamoró a su hinchada con su juego.



Gilbert Álvarez alcanzó su gol 50 en el fútbol profesional con los dos tantos (35’PT y 18’ST) que anotó ayer a Real Potosí. El tercer gol del Aviador fue convertido por Esteban Orfano (19’ST). El descuento para el Lila fue obra de Jaime Arrascaita (11’ST).



Después de la victoria de Bolívar por goleada (7-2) a Guabirá, Wilstermann estaba obligado a vencer a Real Potosí para continuar siendo el puntero en solitario del Torneo Clausura. Con ese objetivo en la mira, los aviadores se lanzaron al ataque, pero se toparon con un Lila bien ordenado en la defensa que evitó la apertura del marcador.



Sin posibilidad de llegar con jugadas al arco de Rafael Santillán, la primera llegada clara de Wilstermann fue a través de un remate de media distancia de Cristian Chávez (6’PT), que dominó sin problema el golero Lila.



Real Potosí, bajo la dirección técnica de Marcos Ferrufino, no llegó a especular con el resultado, ya que además de estar bien ordenados en la defensa con marcas escalonadas para anular al creador de Wilstermann Cristian Chávez, intentó aprovechar los contragolpes con Jaime Arrascaita, Juan Voglioti y Maximiliano Gómez, pero no fueron finos a la hora de finalizar sus llegadas.



Aunque Wilstermann no encontraba su juego, era el que más se aproximaba al arco contrario, pero sin poder romper el 0-0.

Un centro de Cristian Chávez para Esteban Orfano fue despejado al tiro de esquina por Christian Vargas (26’PT). Cuatro minutos después, Orfano intentó un remate que no sorprendió a Rafael Santillán, que se quedó con el esférico.



La primera llegada clara de Real Potosí se generó recién a los 32 minutos, con un remate desde el área penal de Aldo Gallardo que llegó a las manos de Arnaldo Giménez.



Cuando Real Potosí pretendía irse al descanso con el marcador en blanco, empezó a hacer hora y, para su infortunio, llegó el tanto de Wilstermann a los 35’PT, con el primer gol de la noche de Gilbert Álvarez.



Cristian Chávez habilitó de cabeza a Gilbert Álvarez, quien apareció tras la defensa, pero cuando parecía que el balón se le escaparía logró estirar la pierna, para puntillear y mandar el esférico al fondo de las redes para el 1-0.



Wilstermann perdió al lateral derecho Omar Morales a los 39 minutos, que ayer volvió a ser titular después de 19 meses después de su segunda operación en la rodilla derecha, tras sentir un pinchazo en la pierna.



El partido se fue al descanso con la ventaja mínima de Wilstermann. En el reinicio de las acciones el local pretendía ampliar el marcador, pero sus ingresos en el área rival eran infructuosos.



Antes del segundo del Aviador llegó el gol del empate. Una falta cometida por Jorge Ortiz fue muy bien aprovechada por Jaime Arrascaita, quien sorprendió con un remate directo al arco, tras un tiro libre, para el 1-1 (11’ST).



Wilstermann mejoró su nivel ofensivo con el ingreso de Ramiro Ballivián.



Fue precisamente Ballivián el autor intelectual para el segundo tanto de Wilstermann. El volante coripateño ingresó por la banda derecha, aguantó la marca y mandó un centro para que Álvarez sólo la toque y mande el esférico al fondo del arco para el 2-1 (18’ST).



Un minuto más tarde, Wilstermann selló su victoria con el tanto de Esteban Orfano (19’ST).



Todo empezó con un pase filtrado para Gilbert Álvarez, quien enfrentó a Rafael Santillán y perdió, pero en el rebote el balón fue a dar a los pies del argentino, quien no dudó y con un sombrerito y con arco a disposición anotó el gol de la tranquilidad, el 3-1 decisivo.



Wilstermann estuvo más cerca del cuarto, pero tanto Gilbert Álvarez como Ramiro Ballivián mandaron sus remates por encima del arco; mientras que Real Potosí pudo lograr el segundo, pero el disparo de Abraham Cabrera chocó contra el travesaño (39’ST).



Con esta victoria, Wilstermann suma 36 puntos y continúa como el único líder del Clausura. Real Potosí permanece en la penúltima casilla con tan sólo 11 puntos, en 16 fechas disputadas.