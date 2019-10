Cae un 20% la inversión en equipos y tecnología para la industria







19/10/2019 - 08:28:25

El Deber.- Un dato de comercio exterior evidencia que la desaceleración económica pone en aprietos a las empresas del sector industrial y productivo. De acuerdo con datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), la importación de equipos y tecnología cayó un 20,16% desde 2014.



Hay que entender que, en el ámbito económico, las compras externas de bienes de capital están relacionadas con la adquisición de maquinaria y tecnología que realizan las compañías para incrementar su producción.



Aclarado este punto, el presidente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex) Oswaldo Barriga, señaló que la reducción refleja cómo las empresas, que generan un efecto multiplicador, han ajustado sus líneas de fabricación dejando de lado la compra de tecnología.



El empresario reveló que la situación se agravó más en los últimos dos años y afectó a sectores como el oleaginoso.



Los datos



Lo expuesto por Barriga cobra sentido cuando se revisan las cifras de la balanza comercial. En agosto de 2014, la importación de bienes de capital, según el reporte del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), alcanzó un valor de $us 1.776 millones. Pero para agosto de 2019 esa cifra bajó a $us 1.418 millones.



Entre estos periodos, el pico más bajo se registró en 2016 cuando el valor de las compras llegó a $us 1.248 millones. Luego, en 2017, hubo una pequeña recuperación, con $us 1.438 millones, al igual que en 2018. Pero hasta agosto de 2019 la tendencia volvió a la baja.



El expresidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz José Alberti explicó que esta reducción “es un claro reflejo de que la economía boliviana se está contrayendo” desde 2014.



“Esto es peligroso porque estamos hablando de maquinaria y equipos; es decir, que las empresas bolivianas, inclusive el mismo sector público, se está descapitalizando”, explicó Alberti.



Siguiendo su diagnóstico, explicó que a mediano y largo plazo, se afectará a la producción nacional, debido a que se está contrayendo la inversión en tecnología que acorta los tiempos de las industrias.



“Es una reducción que nos debe preocupar a todos porque tiene una incidencia directa en el Producto Interno Bruto (PIB). Las empresas no están renovando su tecnología”, explicó.



En esta línea, Barriga afirmó que en estos momentos el sector productivo tiene una especie de camisa de fuerza ajustada; precios bajos en el contexto internacional y el control interno de la producción, en especial en el sector agrícola.



Ibo Blazicevic, titular de la Cámara Nacional de Industria (CNI), indicó que hasta julio de 2014 la inversión industrial, en la compra de bienes y equipos, tenía una curva ascendente llegando hasta $us 1.387 millones.



Pero desde ese año las cifras están cuesta abajo para el sector.



En este contexto manifestó que el sector industrial planteó que se aplique arancel cero y quedar exentos del IVA a las importaciones de bienes de capital y activos complementarios para el sector.



“De esta forma se impulsará la adquisición de maquinaria para fomentar la producción hecha en Bolivia”, señaló el industrial.



El ejecutivo hizo notar que la tendencia, en general, es el declinante, debido a la desaceleración económica, el incremento de las importaciones de manufacturas y el contrabando. “Esto es un reflejo de la reducción de la inversión industrial”, afirmó Blazicevic.



Lo que más se importa



Dentro de los productos que más importa el país, hasta agosto, los números señalan que un 22% del valor de las compras se concentró en combustibles, y otro 29% en insumos industriales.



La cifra de lo pagado por los carburantes llegó a $us 1.129 millones, un 54% más con relación a lo adquirido en 2018.



Se enviaron consultas sobre el tema al Ministerio de Planificación, pero hasta el cierre de edición no fueron contestadas.



Pero en la víspera el ministro de Economía y Finanza, Luis Arce Catacora, en declaraciones a la cadena de noticias internacional CNN en Español, sostuvo que “Bolivia es el país que más crece en la región y seguirá siendo la economía de mayor crecimiento”.



Recientemente organismos internacionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Cepal, estimaron que para este año el país no superará el 4% del PIB.