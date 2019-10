García Linera: Gobierno invertirá $us 10.000 millones en seis años para potenciar cadena hidrocarburífera





19/10/2019 - 08:26:59

Cochabamba, (ABI).- El vicepresidente Álvaro García Linera anunció el viernes por la noche que el Gobierno nacional invertirá 10.000 millones de dólares en los próximos seis años para potenciar la cadena hidrocarburífera del país.



"En los siguientes seis años, vamos a invertir 10.000 millones de dólares. Eso está planificado", dijo en el acto de posesión del directorio fundador del Colegio de ingenieros petroleros de Bolivia, en la ciudad de Cochabamba.



García Linera detalló que una "buena cantidad" del nuevo presupuesto programado estará distribuido en los sectores de exploración, explotación, transporte, procesamiento e industrialización de las reservas petrolíferas.



Explicó que la meta será continuar con el "boom del sector petrolero" que fue logrado en los últimos 14 años, con una inversión de 14.000 millones de dólares que permitió contar con 10.7 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas como reservas probadas.



"Este big bang del sector petrolero va a seguir avanzando, expandiéndose a nuevas áreas y, por lo tanto, contratando más personal, contratando más profesionales, contratando más trabajadores", sostuvo.



Remarcó que el "gran horizonte" para el trabajo en el sector petrolero "es que podamos descubrir ya reservorios comerciales de petróleo en la zona de la llanura de Beni, en el sub andino norte y pie de monte".



"Esto sería un gran salto porque reduciría notablemente nuestras importaciones de diésel", enfatizó.



El segundo del Estado Plurinacional recordó que se calcula que Bolivia tiene 130 TCF convencionales de gas y más de 1.000 TCF no convencionales, lo que significa que es "una potencia gasífera y que lo seguiremos siendo por mucho tiempo".



"Vale la pena entonces apostar a este sector (petrolero)", concluyó.