CAN, principal mercado del país





19/10/2019 - 08:26:00

El Diario.- El mercado de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) representa para Bolivia más de 1.000 millones de dólares, siendo el principal destino de los productos nacionales, como el aceite de soya, según desatacó el viceministro de Comercio de Bolivia, Benjamín Blanco, en la conferencia internacional “Retos y logros de la Comunidad Andina en sus 50 años”.



En la sede de la Universidad Autónoma del Beni, José Ballivián, en el departamento de Trinidad, Bolivia, se realizó la conferencia internacional, organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano, la Secretaría General de la CAN y el Banco de Desarrollo de América Latina- CAF, en conmemoración al 50 aniversario de la suscripción del Acuerdo de Cartagena.



En la inauguración del evento en el que participaron empresarios, docentes, estudiantes y público en general; el viceministro de Comercio de Bolivia, Benjamín Blanco destacó la solidez de la Comunidad Andina y el trabajo conjunto entre los países miembros y la Secretaría General.



“Para Bolivia, la Comunidad Andina es el principal destino de sus exportaciones no tradicionales, las cuales alcanzan los 1.000 millones de dólares”, destacó el Viceministro de Comercio al resaltar el dinamismo comercial en la subregión andina.



Participaron como expositores en la conferencia, Clarems Endara a cargo de la Dirección General 1 de la Secretaría General de la CAN y el jefe del Gabinete de Asesores, Reinaldo Rincón.



Clarems Endara, a cargo de la Dirección General 1 de la Secretaría General de la CAN, explicó los hitos de la Comunidad Andina en sus 50 años de existencia, como la Zona de Libre Comercio, la normativa comunitaria andina y los beneficios para los ciudadanos andinos.



Por su parte, Reinaldo Rincón, jefe del Gabinete de Asesores de la Secretaría, destacó que en los primeros 10 meses de la gestión de Jorge Hernando Pedraza, como Secretario General de la CAN, se han aprobado 13 Decisiones de carácter supranacional en diversos temas y se ha reactivado el Consejo Presidencial Andino, el Sistema Andino de Integración y el Consejo Consultivo Empresarial Andino, entre las principales actividades.



En la conferencia, el jueves 17, también participó el Rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Sucre, José Luis Gutiérrez y Luis Zambrana, Rector de la Universidad Autónoma del Beni, quienes agradecieron la presencia de la Secretaría General de la CAN en el evento y el trabajo en beneficio de 111 millones de ciudadanos andinos.



Como se recuerda, la CAN tiene como países miembros a Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Venezuela también era miembros como Chile, pero en su momento se retiraron del bloque andino.