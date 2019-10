Veedor: Esperamos que sea una elección transparente







19/10/2019 - 08:18:01

Página Siete.- Mario Metaza, parlamentario del Mercosur en representación de Argentina, exhorta a los bolivianos, que acudirán mañana a las urnas, votar con madurez porque “hemos vivido procesos de golpes militares y no hay nada mejor que la democracia”.



Metaza, integrante del Observatorio de la Democracia del Mercado Común del Sur (Mercosur), sostuvo que la democracia “se construye a partir de la tarea que cumple cada habitante y una de sus tareas es llevar adelante los procesos electorales”.



Líderes políticos observan la falta de transparencia e independencia del TSE. ¿Ustedes hicieron seguimiento al trabajo del Órgano Electoral?



Las autoridades nos explicaron el trabajo que realizaron, el cómo encararon la campaña de las elecciones. Veo que han hecho un buen uso de las tecnologías actuales, la utilización de influencers. Nos informan que han llegado casi a la totalidad de la población votante. Más de cinco millones bolivianos han tomado conocimiento de este proceso electoral.



¿Usted considera que estas elecciones son la prueba de fuego para el TSE?



Pienso que sí. Al escuchar a la presidenta (María Eugenia Choque) y los vocales veo que han tomado en serio este proceso electoral. Creo que han puesto todo su esfuerzo en demostrar que son transparentes.



¿Qué peso tendrá el informe que emita el Mercosur sobre el proceso electoral?



Los informes no son vinculantes, pero son importantes y determinantes de alguna manera.



Puede existir algún tipo de reclamo internacional si es que las cosas no suceden como esperamos que sucedan, es decir, si se registra alguna irregularidad. Nosotros esperamos que sean unas elecciones transparentes y tranquilas.