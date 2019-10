TED remitió a juez electoral caso de gigantografías de Octubre del 2003







19/10/2019 - 08:15:51

El Diario.- El Tribunal Electoral Departamental (TED) La Paz remitió ante un juez electoral de este mismo departamento, la denuncia por las gigantografías que hacen referencia a los hechos de octubre del 2003, en la denominada guerra del gas. Estas imágenes fueron colocadas en la ciudad de El Alto a pocas horas de que se desarrolle el cierre de campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS).



“Vamos a remitir antecedentes al juez electoral (de estas imágenes de octubre del 2003 que fueron expuesta en la urbe alteña) para que haga la valoración correspondiente, y si existe alguna otra contravención más, se espera que se sancione como corresponde”, dijo.



El miércoles, la ciudad de El Alto amaneció con imágenes de lo que aconteció en la denominada “guerra del gas”, incluso se puso la foto de una niña muerta. Esto pasó como antesala al cierre de campaña del presidente Evo Morales.



Condori explicó que este hecho irrumpe con la realización de un proceso electoral limpio, transparente y sin guerra sucia, por lo cual ya se dispuso que personal del TED La Paz realice el retiro de esas gigantografías.



RETIRO



La sala plena del TED de La Paz decidió retirar las vallas publicitarias que hacían alusión a los hechos luctuosos de octubre del 2003. Al promediar las 20.30 horas de ayer, la titular de esa instancia, Florencia Laruta, y otros funcionarios procedieron con quitar las imágenes. Laruta lamentó que las autoridades de la urbe alteña no hayan coadyuvado con este procedimiento, pese a las llamadas insistentes que realizaron desde el pasado jueves.



“Estamos retirando la gigantografía que han sido publicadas, aún no sabemos quiénes son los responsables, la sala plena del TED ha dispuesto el retiro. Lamentablemente no hemos tenido la ayuda de la Policía Boliviana ni de los bomberos, desde ayer hemos estado llamando a estas instituciones y de forma personal es que estamos procediendo con esta medida”, resaltó la autoridad electoral.



INVESTIGACIÓN



Por otra parte, el ministerio inició de oficio una investigación penal contra los autores de la difusión de gigantografías con imágenes de las víctimas de Octubre Negro en 2003. El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó que se realizará la investigación por faltas electorales.



“Sí, se va a realizar (la investigación) por faltas electorales, entendemos de acuerdo a información que estas gigantografías ya no estarían porque es una disposición del Tribunal Departamental Electoral el retiro de manera inmediata y la Policía ya lo ha ejecutado”, precisó Alave.



Uno de los banners llevaba la foto del candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa, cuando fue vicepresidente de la República de Bolivia junto al Mandatario de turno, Gonzalo Sánchez de Lozada.