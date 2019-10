Gobierno justifica la entrega de obras en el silencio electoral







19/10/2019 - 08:14:37

El Deber.- El presidente Evo Morales aprovechó ayer sus actos de “gestión de gobierno” para hacer promesas de proyectos, en plena vigencia del silencio electoral. Solo ayer hizo cinco viajes, en los que realizó entregas de gestión. El senador opositor Yerko Núñez anunció que presentará la denuncia ante el Órgano Electoral.



El Gobierno se ampara en una resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional que impide al Tribunal Supremo Electoral regular o limitar la difusión de la gestión del Gobierno, que realizan el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, en el periodo electoral. Solo exige que en estos actos no se pida el voto.



El regalo de cocinillas y garrafas en distintos actos políticos para Gary Medrano, director nacional de la Autoridad Nacional de Hidrocarburos (ANH), respeta la ley vigente, mientras que los viajes del presidente inaugurando obras, justo en el silencio electoral, es considerado por analistas como una maniobra irregular.



El diario paceño Página Siete en su edición de ayer informó de que la ANH autorizó la entrega de equipos de cocina durante la campaña de tres candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS) apoyados en el Decreto Supremo 1909, que ordenó al Ministerio de Economía financiar la compra de estos artículos para atender a las familias damnificadas por desastres naturales.



Sobre el tema, Medrano explicó que la entrega de estos equipos para cocinar se realiza en actos públicos abiertos a la comunidad y que no corresponde a la ANH determinar quiénes pueden o no asistir a estas actividades de entrega.



Al respecto, Medrano sostuvo que el país se rige por normas y procedimientos, dentro de las cuales la ANH y su director se desenvuelven.



“Ante la eventualidad de cualquier denuncia, la ANH atenderá los requerimientos de la autoridad competente en el marco de la legislación vigente”, dijo Medrano, a tiempo de precisar qué en su calidad de director de la ANH, es de su conocimiento todo el procedimiento de entrega de los bienes necesarios para el aprovechamiento del GLP.



Distintas visiones



Para el analista político Jesús Rafael Vilar, el accionar de la ANH está justo en el límite de la legalidad debido a que es cierto que hubo desastres naturales que afectaron a miles de personas y que hay un decreto que destinó recursos para brindarles ayuda y que justamente se dio en el periodo de las campañas electorales. Sin embargo, hizo notar que tampoco se puede negar que estas entregas se aprovecharon para hacer política electoral, por lo que el límite es muy fino entre lo legal y lo ilegal.



Sobre los viajes del presidente Evo Morales para inaugurar obras, en medio del silencio electoral, Víctor Hugo Cárdenas, candidato a la Presidencia por Unidad Cívica Solidaridad (UCS), los calificó como un abuso.



“Evo y Álvaro se ríen de las leyes y de la Constitución, someten a su capricho al TCP y al TSE azules”, puntualizó Cárdenas.



Sobre este punto, José Luis Santistevan, abogado constitucionalista y asambleísta departamental de Demócratas, sostuvo que las inauguraciones de obras son actos políticos que no respetan el silencio electoral, un aspecto que el TSE debería tomar en cuenta y ser transparente y hacer que la prohibición se cumpla.



El secretario de la Central Obrera Boliviana (COB), Nicanor Baltazar, justificó la entrega de obras, manifestando que el Tribunal Supremo Electoral deberá ser el que analice el tema. “El tema de lo que es gestión pública no se puede parar”, dijo.