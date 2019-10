Seleccionan a 170 jueces; hay quejas y descontento







19/10/2019 - 08:13:26

Correo del Sur.- El Consejo de la Magistratura designó 170 autoridades jurisdiccionales para todo el país tras un examen de competencia y concurso de méritos, pero postulantes que ostentaban las mejores calificaciones quedaron fuera, según denunciaron ellos mismos.



El presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón, informó que de los 203 cargos para jueces que se convocaron, solo se designaron 170, debido a que los postulantes no lograron alcanzar la nota de 56 puntos.



Señaló que esa designación se realizó la semana pasada cuando la Sala Plena sesionó con la participación de su persona y de la consejera Dolka Gómez.



Como se había adelantado en los últimos días, no fueran elegidos jueces los funcionarios del Consejo de la Magistratura ni los jueces debido a una determinación de la Comisión 898, para evitar supuestos padrinazgos y darle transparencia al proceso de selección.



“Hemos visto por conveniente no designar a ninguna persona del Consejo de la Magistratura porque a la vez este personal se constituiría en juez y parte”, manifestó Alcón.