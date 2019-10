El TSE admite ante los veedores que goza de poca confianza y credibilidad







19/10/2019 - 08:08:36

Página Siete.- Ante los observadores de siete organizaciones internacionales que acompañarán los comicios, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) reconoció ayer que goza de poca confianza y credibilidad.



Ayer, en un céntrico hotel de la ciudad de La Paz, el TSE capacitó a las delegaciones internacionales sobre las normas jurídicas que rigen las elecciones, los sistemas de votación, de escrutinio, los tipos de votos y los programas de comunicación, entre otros aspectos técnicos.



La exposición inició con la presentación de los resultados del diagnóstico del Órgano Electoral Plurinacional (OEP). Los datos que se mostraron dan cuenta de que “la población considera que el OEP: no es independiente, no es transparente y habrá fraude electoral”. (ver fotografía)



“Al inicio de la exposición realizaron el diagnóstico de la situación, el análisis del Órgano Electoral es que habían determinado la falta de transparencia, la credibilidad y de confianza, eso me llamó la atención, esa autocrítica”, informó Mario Metaza, parlamentario del Mercosur en representación de Argentina.



Otro miembro de una delegación -que pidió reserva de su nombre por no estar autorizado para declarar- explicó que “llamó bastante la atención esa autocrítica, que dieron al inicio de sus exposiciones, pues afirmaron que la falta de transparencia y credibilidad fueron los factores que marcaron” al Órgano Electoral.



Esa declaración fue respaldada por uno de sus colegas, que también solicitó no revelar su nombre. El veedor manifestó que “de acuerdo a los resultados del diagnóstico, la población no confía en ellos, los considera nada transparentes ni independientes, y que frente a esos criterios -nos explicaron- decidieron implementar sistemas” para recuperar esa confianza.



El instrumento informático de mayor relevancia que implementó el OEP fue el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que permitirá conocer resultados preliminares de la votación, en Bolivia y en el exterior, horas después de la conclusión de la jornada electoral, explicaron los vocales a los observadores.



En una anterior oportunidad, la presidenta del TSE, María Eugenia Choque, explicó que el objetivo del TREP es brindar a la ciudadanía certidumbre sobre los resultados el mismo día de las elecciones.



Ese sistema tiene el soporte técnico de la Empresa Neotec Ltda., firma que brinda las garantías necesarias de seguridad al sistema por el cual se procesan y difunden los datos.



El TSE bajo la lupa



El TSE , el árbitro de los comicios, está en la mira. Durante el proceso electoral al menos 15 hitos pusieron en duda la transparencia, credibilidad e independencia del TSE, identificó ANF.



Entre los puntos mencionados están la renuncias de vocales, unas primarias atropelladas y “sin sentido”, el desconocimiento del 21F, entre otros.



Ante ese panorama, cívicos, plataformas ciudadanas, partidos políticos y candidatos de oposición demandaron la renuncia de los vocales del ente electoral.



No obstante, la vocal Lucy Cruz, designada por el presidente Evo Morales, informó a Página Siete que el TSE trabaja en el marco de lo que establece la norma y pidió a la población confiar en el trabajo que realizará el Órgano Electoral.



“Cumplimos lo que establece la 026 (Ley del Régimen Electoral) que principalmente es la transparencia. Nosotros estamos garantizando por todos los medios para que este proceso se lleve con toda normalidad, transparencia e imparcialidad”, manifestó la vocal Cruz.



La autoridad agregó que la garantía de que hay transparencia es la implementación de un sistema de cómputo, en la cual podrán participar todos los delegados de las organizaciones sociales.



Las misiones internacionales vigilarán los comicios, visitarán diferentes recintos electorales del país. Después de los comicios emitirán un informe, que incluirá observaciones y recomendaciones.



El artículo 253 de la Ley del Régimen Electoral establece que las misiones de acompañamiento electoral tienen por objeto contribuir a la transparencia de la administración y gestión de los procesos electorales.



La oposición pide a la OEA que “vigile” las elecciones sobre todo en las áreas rurales



Líderes y legisladores de oposición piden a la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) “vigilar” con mayor énfasis la votación en los recintos electorales del área rural.



El empresario y líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, quien se reunió ayer con la delegación de observadores electorales de la OEA, expresó su preocupación por un “posible fraude” con votos del área rural.



Doria Medina manifestó que en Bolivia la principal “amenaza” es el fraude antes de la votación, que consiste -según dijo- en impedir que los ciudadanos tengan el derecho a reflexionar y emitir sus votos de manera individual.



“Sabemos que hay coerción contra los votantes y que en algunos casos incluso se da una sustitución de la voluntad de los ancianos y las mujeres, a los que se les ‘ayuda a votar’”, señaló.



Por su lado, el senador Yerko Núñez, mediante una carta, solicitó a los observadores que constaten “el proceso de descomposición del país antes de las elecciones”.



El senador de oposición hizo referencia a supuestos casos de empadronamiento forzado, promesas a cambio de votos -sancionables, según la ley electoral-, amenazas y hasta un posible fraude electoral.



Como parte del panorama electoral, Núñez recordó que en el ente electoral se “ha botado a más de 25 técnicos”, en el último tiempo, quienes a su juicio podían haber garantizado “elecciones limpias”.



En criterio de Doria Medina, otro método de fraude que se usa en el campo es el “voto colectivo”, que con el pretexto de replicar prácticas políticas comunitarias, en realidad propicia el voto tutelado por los “comisarios políticos” del oficialismo.



En una anterior oportunidad Henry Nina, ejecutivo de los Interculturales, sector afín al MAS, manifestó que el objetivo del oficialismo es ganar las elecciones y que para concretar esa meta optarán por el “voto consigna”.