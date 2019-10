Los partidos burlan restricción de las campañas en las redes







19/10/2019 - 08:03:16

El Deber.- Pese a la prohibición del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Ley del Régimen Electoral y el silencio electoral que rige desde el jueves, los candidatos del oficialismo y de la oposición continuaron con la propaganda electoral en las redes sociales, donde se burlan todos los controles.



Como en otros años, el Facebook, Twitter y Whatsapp son los medios más utilizados para la difusión de mensajes, memes, propaganda, convocatorias, llamados y descalificaciones del adversario político.



El experto en redes sociales Tonny López explicó que existen tres formas para mantener en vigencia una candidatura en Internet. “El primero siempre se basa en los equipos que tienen los partidos. Estos que manejan la estrategia digital no descansaron, hasta se diría que hay más trabajo para ellos, porque deben generar más tráfico.



Luego están los afines o militantes, que siguen publicando en sus cuentas particulares el apoyo a los candidatos de su preferencia. Finalmente los incautos, que al ingresar a sus cuentas con darle un ‘me gusta’ generan tráfico y hacen más visible la propaganda entre sus contactos”, explicó el especialista.



Las redes



La candidata a diputada Valeria Silva publicó ayer propaganda del eslogan “Evo futuro seguro”, además de una entrevista con un programa juvenil.



Los adeptos del candidato del PDC, Chi Hyun Chung también utilizaron el Facebook para difundir las cualidades del pastor de origen coreano.



En el caso del candidato del MNR, Virginio Lema, o “amarillo” como lo conocen sus allegados, hacían llamados a votar por él a través de WhatsApp y Facebook.



Al menos cuatro publicidades haciendo conocer las propuestas del candidato Víctor Hugo Cárdenas fueron difundidas en Twitter.



En el caso de BDN, varios perfiles publicaron la propaganda de los dos candidatos, aunque eran spots de hace tres meses.



Tanto FPV, que postula a Israel Rodríguez, como Pan-Bol, de Ruth Nina, utilizaron el WhastApp para enviar sus mensajes a los grupos de pobladores del área rural, principalmente en Yungas, donde fueron viralizadas.



Esa misma plataforma fue utilizada por los militantes de MTS, que postula al Gobernador Félix Patzi, quien también continuó con la entrega de obras.



Para el caso de Carlos Mesa, la propaganda fue negativa, porque insistían en las jornadas de octubre y su relación con el expresidente, Gonzalo Sánchez de Lozada.



Pero también sus simpatizantes se encargaron de pedir el voto útil, más allá de la militancia, atacar a Óscar Ortiz y difundir ‘propaganda subliminal’, enviando una bota y una mesa y gráficos que inducían al voto por el expresidente.



También hubo una guerra de difusión de entrevistas y notas de medios extranjeros. Unos publicaron una entrevista a Mesa en un diario argentino, mientras los oficialistas contraatacaron con notas elogiosas al manejo económico de Morales en medios británicos y argentinos.



Monitoreo



Desde el TSE, para el monitoreo se designa al Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde). Ayer, el vocal Idelfonso Mamani afirmó que en el TSE existe el monitoreo de las cuentas oficiales de todos los partidos y candidatos. Dijo que habrá una evaluación sobre el cumplimiento de las prohibiciones sobre esas cuentas. Ninguno de los candidatos utilizó su cuenta oficial para seguir con la propaganda.



En Facebook, se publica en cuentas particulares y cuentas falsas. Lo propio sucede en Twitter, donde los perfiles fantasmas abundan para la emisión de videos y mensajes. Finalmente, el WhatsApp es utilizado para la difusión de memes, principalmente y existen muchas herramientas para difundir el material a través de esos grupos.



Las acusaciones



Opositores y oficialistas se acusan de ser los responsables de la violación del silencio electoral. El candidato a senador del MAS, Rogelio Mayta, dijo el TSE debería hacer que todos los partidos políticos cumplan la norma, porque se trata de un periodo en el que el ciudadano debe evaluar los mensajes y a los candidatos que se presentaron en este tiempo.



“Es el periodo para que el elector defina su voto, pero todo se contamina con la insistencia de los partidos de seguir difundiendo sus mensajes”, aseguró.



El diputado Amilcar Barral, aseguró que el MAS no tiene moral para censurar los mensajes que salen a través de las redes y que ellos impusieron el silencio electoral para que el Gobierno realice campaña en solitario, sin que el TSE prohíba nada y recordó que el presidente, Evo Morales, sigue entregando obras y todos sus actos y discursos son transmitidos por Televisión Boliviana, sin restricciones de ninguna clase.



La agenda presidencial no se detuvo, ayer visitó cinco regiones con entrega de otras y concentración de simpatizantes.



Los actos se realizaron en La Paz, Trinidad, Uyuni, Pailón y Cochabamba.



Para hoy, el primer mandatario y candidato oficialista tendrá dos reuniones en la Casa Grande del Pueblo, antes de partir a Chapare, donde esperará el día de elección para emitir su voto en un colegio de Villa 14 de Septiembre, un pueblo del municipio de Villa Tunari. Para difundirlo, se llevará consigo a una comitiva de periodistas.