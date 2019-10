Caso Illanes: Condena de 6 años para 5 mineros por encubrimiento







19/10/2019 - 08:00:49

Opinión.- El Tribunal Tercero de Sentencia de El Alto condenó ayer a seis años de prisión al expresidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) Carlos Mamani y a otros cuatro cooperativistas mineros por el encubrimiento del asesinato del exviceministro de Régimen Interior Rodolfo Illanes. Todos ellos reconocieron su culpa y se sometieron a un juicio abreviado.



David Inca, activista de Derechos Humanos, informó que entre los sentenciados están Carlos Mamani, Agustín Choque Jallaza, Freddy Cruz, Rubén Quenta Trujillo y Ever Carvajal, por el delito de asesinato en grado de encubrimiento, organización criminal, atentados con contra miembros de seguridad del Estado, tenencia y porte de explosivos y robo agravado en grado de complicidad. Agregó que no hubo ninguna objeción de las partes a la sentencia dictada, al contrario, se pidió la ejecución de la condena.



LOS HECHOS



Mamani y el exvicepresidente de la Fencomin, Agustín Choque encabezaron las movilizaciones de los cooperativistas en agosto de 2016, cuando Illanes y su edecán fueron secuestrados, torturados y producto de los golpes, la exautoridad perdió la vida.



Los cinco sentenciados se suman a los mineros René Cochi Trujillo, Silvestre Flores Ruiz, Carlos Castro Manuel y Julián Pinto Condori, quienes anteriormente también se sometieron a juicio abreviado y los condenaron a cinco años de prisión. Ahora solo quedan los mineros Josué Caricari y Ángel Aparaya, además del abogado Roberto Durán, contra quienes proseguirá el juicio oral por este caso. También son juzgados, pero en rebeldía, los cooperativistas Miguel Ferrel Camacho, Marcelo Totola Cruz y Federico Escobar Cruz.



La abogada de los familiares de Illanes, Jalith Mariño, informó que se trató la solicitud de juicio abreviado de los cinco mineros y no hubo objeción alguna, pero las autoridades del Tribunal Décimo recién los notificarán con el resultado de la sentencia y posterior ejecución. Ahora se convertirán en testigos claves para identificar a los autores directos del crimen.