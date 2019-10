Bolívar no se midió y goleó al Guabirá





18/10/2019 - 21:20:01

El País.- En una tarde inspirada y sin medida ni clemencia el plantel de Bolívar noqueó a Guabirá al que le ganó por 7-2 la tarde del viernes en el estadio Hernando Siles, de La Paz en el partido correspondiente a la décima sexta fecha del Campeonato Clausura de la División. Fue una tarde inspirada para Juan Miguel Callejón quien de los siete goles convirtió cinco. Pese a la goleada no todo fue festejo para el celeste, pues el jugador Luis Alí dejó el campo de juego a los 10 minutos tras una grave lesión que lo dejará fuera de las canchas por varios meses.



Antes del compromiso el plantel paceño «manejó» este encuentro como de cuidado, ya que el rival llegó al compromiso con las pilas cargadas y listos para cobrarse la revancha, además los jugadores subrayaron que respetaban al rival, pero a la hora del compromiso el choque era de once contra once, además la más la victoria que habían conseguido contra Aurora (3-1) antes del receso del torneo permitía adelantar que sería un encuentro con pronóstico reservado.



La goleada bolivarista comenzó a los tres minutos del compromiso, Juan Miguel Callejón fue el autor de la conquista y de pelota quieta, el derechazo con el que envió el balón no permitió la reacción del arquero quien se había confiado, el jugador ibérico para el remate observa el arco mide la distancia toma impulso y remata hasta las puertas abiertas del arco que custodió el golero Luis Cárdenas.



Con el 1 a 0 para los locales, el partido seguía su ruta, pero a los 15 minutos el plantel celeste es sorprendido por los azucareros, aparece Luis Hurtado para convertir el 1 a 1, el jugador aprovecha una rápida salida de Gualberto Mojica quien con Diego Hoyos escapan y pasan la pelota al primero para que este remate con todo, el golero Leonel Moreira logra tocar la pelota pero no la detiene.



A los 38 minutos una vez más aparece el ibérico para convertir el 2 a 1 y tras un tiro de esquina, el servicio fue el Juan Carlos Arce el jugador toma impulso y como con la mano envía la pelota al centro de la zona de peligro donde Callejón se eleva para cabecear y enviar la pelota al fondo de las redes, el arquero de Guabirá nada puede hacer.



Otro gol de buena factura es registrado por Leonardo Vaca, a los 47 minutos el jugador consigue que el público paceño estalle de júbilo cuando logra el 3 a 1, la defensa queda confundida y sin reacción a nada, ya era una goleada, pero también es verdad que del azucarero se puede destacar el juego que impuso Guabirá.



El 4 a 1 fue registrado en el minuto 51 mediante Jorge Pereira quien aprovecha otra salida rápida para anotar cuando la defensa reclamaba una supuesta posición adelantada. Cuando se jugaba el minuto 70 una vez más Callejón le pone su sello al marcador con un golazo que dejó más que contentos a los hinchas, era la tarde del celeste y del ibérico (5-1 parcial).



Con el rótulo de goleada continúa el partido y es a los 75 minutos cuando Guabirá sorprende a la Academia pues los jugadores de la visita con una secuencia de toques consigue llegar al arco local para que Waldemar Acosta convierta el 5 a 2 que dejó mal parada a la defensa que nada pudo hacer a la hora de evitar el tanto.



Pero quedaban minutos para que finalice el compromiso, es a los 80´ tras otro pase de Arce para que Callejón anote el sexto gol del encuentro, ya era una goleada celestes e inspirado jugador quien finalmente se da el gusto de convertir un tanto más a los 82´, qué goleada decían los hinchas de la Academia que además se fueron más que contentos con el resultado de 7 a 2.