Quiroga: Evo vive como faraón para llevar a periodistas en el avión presidencial







18/10/2019 - 19:50:19

Página Siete.- El expresidente de Bolivia, Jorge (Tuto) Quiroga, expresó este viernes que el presidente Evo Morales tiene una vida de “faraón” por llevar a periodistas en el avión presidencial para las entrevistas, previo a las elecciones generales.



“El señor Morales vive una vida de faraón. El solo viaja en helicóptero, avioneta y tiene el descaro para invitar a periodistas a su avión para que lo entrevisten”, aseveró Quiroga en conferencia de prensa.



El nueve de octubre, el presidente Morales anunció, a través de cuenta de Twitter, que llevaría de viaje a los periodistas de los diferentes medios de comunicación con el fin de hacerlos conocer las experiencias de cada ciudad y población al que acude para entregar obras.



Es así que hace dos semanas se difundieron entrevistas a Morales, tanto de prensa internacional como nacional, dentro de su avión presidencial o en las que se menciona viajes en helicópteros a diversos puntos del país en un solo día.



En esa línea, Tuto aseguró que Morales no conoce el automóvil particular para transportarse, ni el llavero para abrir un simple departamento. Cuestionó que el Presidente se haya negado a asistir a los medios de comunicación para ser entrevistado, con el argumento de una agenda apretada.



“Habla de cobardía, cobarde es no debatir, cobarde es tenerle miedo a un canal de televisión y usa el avión para hacer proselitismo y actos de forma vergonzosa”, expresó el expresidente.



Resaltó que la única oportunidad que Morales abordó un transporte común, fue el pasado domingo, cuando tuvo que subir a una motocicleta, debido a que se sintió amenazado por la protesta de grupo de jóvenes que llegó al escenario principal del cierre de campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el departamento de Potosí.



“Cuando Morales se subió a la moto en Potosí, parecía Ricky Martin escapando hacia su helicóptero, fue la única vez que experimentó (un transporte común)”, finalizó.