México: El Gabinete de Seguridad aceptó su fracaso en el intento de arrestar a Ovidio Guzmán López







18/10/2019 - 15:55:06

Infobae.- En una conferencia de prensa, el Gabinete de Seguridad informó que las balaceras entre presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa y fuerzas de seguridad, fueron resultado del intento de captura de Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo Guzmán.



Detallaron que elementos del Ejército, así como de la Guardia Nacional, realizaron un cateo en el domicilio donde se encontraba Ovidio, pero no se actuó de forma correcta.



El secretario de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval destacó que “las fuerzas del orden actuaron de manera improvisada y precipitada.



Asimismo, detalló que los militares fueron agredidos cuando se encontraban en el domicilio, lo que desencadenó en el retiro del personal.



Esa acción precipitada dejó como saldo, un total de 8 fallecidos. La muerte de un civil, un elemento de la Guardia Nacional, un interno de Aguaruto y 5 agresores.



Así como 7 militares heridos, 19 bloqueos en diversas vialidades de Cualiacán, 14 agresiones directas contra miembros del Ejército y Guardia Nacional, así como 8 vehículos militares con impactos de bala.



Al preguntar al Gabinete de Seguridad si ellos reconocen haber liberado a Ovidio Guzmán, destacaron que personal que participó en el operativo, al verse rodeados por una fuerza mayor, que según versiones eran al menos 200 pistoleros y el despliegue contra la población civil, se ordenó abandonar el inmueble. “Nunca estuvo detenido”, afirmaron.



Asimismo, aseguraron que en el operativo participaron al menos entre 30 y 35 elementos del Ejército y Guardia Nacional.



“El grupo no previó lo que sucedería. Se precipitó, no planeó los riesgos”, insistió el general Cresencio Sandoval.



El secretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa, Cristobal Castañeda, informó que 55 presos escaparon del penal Aguaruto, Culiacán, de los cuales, 49 reos siguen prófugos.



La fuga se dio tras los enfrentamientos en la ciudad. En el penal se desató un amotinamiento que provocó que los reos despojaran de sus armas a cinco custodios.



López Obrador los respaldó



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, justificó la liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, luego de ser capturado el jueves en Culiacán, Sinaloa.



“Tomaron decisiones que yo avalo, que yo respaldo, porque se tornó muy difícil la situación y estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas personas, muchos seres humanos y se decidió proteger la vida de las personas y yo estuve de acuerdo con eso, porque no se trata de masacres. No puede valer más la captura de un delincuente que la vida de las personas", dijo desde Oaxaca tras la resolución del Gabinete de Seguridad, de dejar en libertad al Chapito tras las balaceras que desataron en la ciudad grupos de sicarios.



Cuestionado sobre la liberación de Guzmán López tras su detención, dijo respaldar la decisión del secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo y compañía.



Cerca de las 15:30 horas del jueves, el sonido de las balas interrumpió la paz en Culiacán, Sinaloa. Comandos equipados con armas de alto poder tomaron las calles con el objetivo de liberar a Guzmán López, hijo del ex líder del Cártel de Sinaloa.