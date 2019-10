Jurado de EE.UU. declara culpable por narcotráfico al hermano de presidente de Honduras







18/10/2019 - 15:48:59

VOA.- La justicia estadounidense declaró el viernes culpable a Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras, por tráfico de drogas y posesión de armas.



Hernández se mantuvo serio y sin expresión en el rostro mientras el jurado decía cuatro veces “culpable”, una por cada cargo. Su abogado, Michael Tein, le dio una palmadita en el hombro después de leerse la sentencia.



Tony fue acusado de cuatro delitos: narcotráfico, porte de armas, conspiración y falso testimonio. De lo único que no fue hallado responsable es de que usó artefactos destructivos para proteger la droga que llegaba a EE.UU., pasando primero por Honduras y Guatemala. Los 12 jurados lo consideraron culpable, de manera unánime.



Unos 60 hondureños celebraron justo después del veredicto en la calle frente a la corte, al grito de “¡Fuera JOH!”, las siglas del nombre del presidente Juan Orlando Hernández.



Héctor David, un hondureño de 49 años, celebró junto a otros frente a la corte federal de Manhattan. “Por fin tenemos justicia en Honduras. Sin duda, esperaba que esto iba a pasar”, dijo. “El presidente fue mencionado cada día aquí. Ahora se sabe que protegió a narcotraficantes”.



El jueves, tras nueve días de juicio, un jurado se reunió para deliberar sobre el futuro del hermano del mandatario, pero no se alcanzó un resultado sino hasta hoy. La condena que podría enfrentar Tony Hernández es cadena perpetua.



La situación ha salpicado a su hermano, el presidente, ya que fiscales y extraficantes dijeron durante el proceso que éste recibió fondos por parte de narcos para poder financiar sus campañas electorales y comprar los votos de diputados para lograr ser presidente del Congreso y más adelante del país.



Los supuestos sobornos habrían sido pagados por el exjefe del cartel de Los Cachiros Devis Leonel Rivera Maradiaga, el exalcalde y exnarcotraficante Amílcar Alexander Ardón y Víctor Hugo Díaz Morales, alias “El Rojo”, entre otros. Los tres testificaron en el juicio. Ardón y Rivera Maradiaga también dijeron que sobornaron al expresidente del país Porfirio Lobo, quien lo ha negado.



El mandatario ha negado las acusaciones repetidamente y ha dicho que ex narcotraficantes que testificaron en el juicio contra su hermano mienten y buscan vengarse de él porque promovió leyes de extradición a Estados Unidos y llevó a cabo una dura lucha contra el narcotráfico.