Maléfica: El gran estreno de la villana opacado por las críticas







18/10/2019 - 14:47:38

La Verdad.- Maléfica, la nueva cinta live-action de Disney ya proyectó sus primeras funciones en los diversos cines de la república mexicana, dando secuencia al primer filme que tuvo su estrenó en el año 2014.



La primera película que Disney presentó al público, mostraba a Maléfica en una versión muy diferente a la que conocíamos en el dibujo animado representado en ‘La Bella Durmiente’, ya que le dieron un giro inesperado al mostrar en la pantalla grande el origen del personaje y su atípica relación con Aurora.



Ahora, ‘Maléfica: Dueña del Mal’, mostrará otros aspectos de la singular villana, mostrando ahora sí, el lado más oscuro y tenebroso de la bruja del cuento de hadas homónimo de Charles Perrault y el de los hermanos Grimm.



La cinta ya ha sido evaluada por varios críticos estadounidenses del séptimo arte; lamentablemente y fuera de todas nuestras predicciones, el veredicto final no podía ser más aplastante.



Resulta que ‘Maléfica: Dueña del Mal’ se encuentra contextualizada con cinco años de diferencia de los sucesos de la primera película, mostrando a Maléfica alterada desde que Aurora le da a conocer la noticia de sus planes de matrimonio con el Príncipe Phillip.



Los problemas se desatan cuando los planes de boda de Aurora son aprovechados por la madre de su prometido para generar caos y poner en contra a las hadas y a los humanos para siempre, poniendo a Maléfica y a la misma Aurora en lados opuestos de una guerra inminente.

Maléfica: el gran estreno de la villana de Disney opacado por las críticas Maléfica: el gran estreno de la villana de Disney opacado por las críticas



En esta ocasión, Disney se había propuesto reivindicar la historia que presentaron en la primera entrega de Maléfica, misma que a decir del público, se quedó bastante corta y sin los resultados esperados.



Lamentablemente, las cosas no resultaron tan diferentes en esta secuela de Maléfica, incluso su calificación ha sido más baja con respecto a la primera, ya que los críticos aseguran que es una historia desperdiciada al no darle el lugar que merece al personaje principal, por lo que termina siendo una trama bastante aburrida.



Esta mención se ha dividido de lo que han opinado los primeros cinéfilos que ya tuvieron la oportunidad de ver la cinta, al evaluar que las actuaciones de Angelina Jolie, Elle Fanning y Michelle Pfeiffer son tan destacadas como el mismo drama que presentan en pantalla.