Modelo boliviana aseguró que el cantante Christian Domínguez nunca cambiará







18/10/2019 - 14:45:51

Perú21.- La modelo y presentadora boliviana Jeannine Gonzáles, quien hace algunos años reveló que tuvo un affaire con Christian Domínguez, se pronunció al respecto de la polémica en la que está envuelto el cantante de cumbia.



La presentadora se refirió a la presunta infidelidad del músico, quien fue captado besando a la modelo Pamela Franco. Jeannine aseguró que Domínguez “nunca va a cambiar”.



“Era de suponerse que pasaría (que ya no esté con ‘Chabelita’ por una supuesta infidelidad), me enteré de todo por redes sociales”, contó al diario trome.



Sobre el descargo de Domínguez, quien dijo que no besó a Pamela Franco y que se trataría de “un juego de cámaras”, la boliviana dijo lo siguiente:



“Eso también es un clásico, que niegue, pero están las imágenes. Él nunca va a cambiar… Un consejo no basta, hay que seguir un manual porque él no es un misógino, es un ‘hombre’ que respeta a las mujeres, ja, ja, ja”, reveló.



Recordemos que mientras Christian Domínguez confesaba en “Válgame” que su relación con Isabel Acevedo había llegado a su fin, el programa “Magaly TV la firme” difundía imágenes de un beso entre el cantante y su compañera de conducción en “Se pone bueno”.