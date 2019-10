Cuñada de George Clooney encarcelada tras reincidir en delito







18/10/2019 - 14:39:51

Amal Alamuddin , esposa de George Clooney, tiene una hermana llamada Tala que se dedica a la moda y que actualmente radica en Singapur junto con su marido. Y fue justo en ese país donde acaba de ser detenida, procesada y enviada a prisión.



Singapur es una nación que es muy estricta en cuanto a las leyes, y así como puede imponer una pena de hasta dos años en prisión por vender chicle o poner una multa de 8 mil pesos por no jalar la palanca de un baño público, tampoco es laxa cuando se cometen infracciones, como lo hizo la hermana de Amal.



Según reportes de la policía local, Tala Alamuddin Le Tallec fue detenida en medio de la noche por manejar en estado de ebriedad. El tema escaló cuando los agentes descubrieron que no llevaba el permiso de conducir al momento de la detención, además de que el vehículo en el que viajaba no estaba asegurado.



Para las leyes de Singapur, los tres delitos fueron tan graves que costaron a la empresaria tres semanas de cárcel, una multa de 6 mil 400 dólares (unos 122 mil 660 pesos) además de un fuerte castigo: no podrá conducir un coche en los próximos cuatro años.



La detención de Tala Alamuddin Le Tallec requirió de una investigación policial que determinó que la empresaria había tomado (sin permiso) el coche de su marido para encontrarse con un amigo en un restaurante la noche del 13 de mayo.



Durante la cena la empresaria, dueña de una marca de accesorios para dama, bebió dos copas de vino y una de champaña antes de abandonar el local cerca de las 2 de la mañana. Al ir conduciendo de regreso a su casa fue detenida por la policía, que se dio cuenta de que iba ebria cuando a Tala le costó trabajo encontrar el freno de mano.



Posteriormente, cuando uno de los policías pidió ver su permiso para conducir, la empresaria fingió que lo buscaba, mientras intentó pisar el acelerador para tratar de huir. Sin embargo, no lo logró y tuvo que quedarse en el lugar, donde luego le hicieron la prueba del alcoholímetro.



Esta no es la primera infracción cometida por Tala Alamuddin Le Tallec. En 2013 recibió una multa de 3 mil dólares (cerca de 60 mil pesos) y fue condenada a no manejar durante dos años. Luego de ese incidente, no volvió a intentar conseguir una licencia de manejo.