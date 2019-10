El último deseo de Silvia Pinal es que Luis Miguel le cante







18/10/2019 - 14:35:31

Quién.- Ante la polémica desatada con la muerte de José José , Silvia Pinal confesó que ya tiene todo en orden para el momento de su partida, e incluso se atrevió a bromear con el tema y revelar uno de sus últimos deseos.



Todo sucedió durante la fiesta del 30 aniversario del programa de radio Todo para la mujer, conducido por la periodista Maxine Woodside, donde al ser cuestionada por los reporteros que se encontraban en el lugar, la primera actriz dejó muy claro que quiere que Luis Miguel le cante.



Ante al cuestionamiento de un homenaje de cuerpo presente, Doña Silvia no perdió la oportunidad de recordar al padre de su bisnieta Michelle , y así respondió: “pero que fuera Luis Miguel a cantarme… ¡Órale nieto no te arrugues!”



Posteriormente fue interrogada por sus nietas, y aunque en un principio intentó manifestar que a todas las quería por igual, sobre todo luego del pleito entre Frida Sofía y Michelle Salas , segundos después no le quedó de otra y reveló la verdad.



A Michelle la quiero mucho, es preciosa, y si vamos a hablar mal y pronto pues sí, Michelle es mi preferida



Y al mencionarle que Enrique Guzmán descartó hacer un dueto con Frida Sofía, Silvia Pinal contestó: “¿dijo que no cantaría?, ¡bendito sea Dios que no!, mi nieta canta muy bonito, ¡qué tiene que andarse juntando con la chusma!”.