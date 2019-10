Jennifer Aniston utilizaba una cuenta falsa en Instagram para acosar a sus conocidos y enterarse de las novedades







18/10/2019 - 14:31:49

Quién.- La prensa internacional se hizo eco de que la actriz por fin había cedido a la presión de su amiga Courteney Cox, que se moría de ganas de poder etiquetarla en las fotografías antiguas del reparto de la serie que comparte con frecuencia, pero en realidad ella ya se había unido a la red social sin decírselo a nadie tiempo atrás.



"Tenía una de esas cuentas que te creas para acosar a los demás", confesó Jennifer a su paso por el programa de Jimmy Kimmel. "Cuando todavía me estaba planteando si hacerlo o no, llegué a la conclusión de que había llegado la hora de tratar de entender el mundo en que vivimos y lanzarme a la piscina".



El desembarco de Jennifer en la plataforma coincide con el inicio de la promoción de su nueva serie para Apple TV+, "The Morning Show", por la que supuestamente su compañera de reparto Reese Witherspoon y ella han cobrado dos millones de dólares por episodio.