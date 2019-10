¿Y el Ministerio de Salud?: Morales revela que pacientes le hicieron dar cuenta que equipos de hemodiálisis no eran caros





18/10/2019 - 13:13:18

La Paz.- El presidente Evo Morales reveló este viernes que se enteró "por los pacientes" que los equipos de hemodiálisis no eran caros para su adquisición, sino accesibles para el Estado.



Morales se refirió al tema en su discurso en el acto de lanzamiento de becas de especialidades para médicos bolivianos en el exterior, manifestó que es primera vez que el Estado promueve que muchos estudiantes vayan al extranjero a especializarse, con el objetivo de mejorar la calidad profesional para servir al pueblo boliviano, según publica Página Siete.



“Cuando llegamos al Gobierno apenas había cinco (equipos), tantos años no compramos, tal vez mi molestia para el equipo de trabajo, el Ministerio (de Salud), los técnicos no me orientan nada. Cuando me di cuenta (fue) gracias a los pacientes, ahora tenemos 300 equipos de hemodiálisis”.



Lamentó que antes de que el Estado adquiera estos equipos, las familias y los pacientes tuvieron que padecer haciendo filas para acceder a un aparato y recibir los tratamientos que son fundamentales para la vida de las personas que padecen de insuficiencia renal.



“No soy experto, trato de entender el tema de las máquinas de hemodiálisis, las familias (haciendo) filas, colas. Yo pensé que esas máquinas de hemodiálisis costaban carísimas (pero) habían costado 20 mil o 30 mil, no es nada eso”, sostuvo Morales.



BECAS



Morales presentó el viernes la convocatoria para otorgar 450 becas de especialización de médicos bolivianos en el exterior, financiados con recursos del Estado, en el marco del Sistema Único de Salud (SUS).



"El Estado puede equipar buenos hospitales, nueva tecnología, becas, pero si el médico no pone de su parte va a ser en vano, por eso digo que si alguien estudió para ser médico debe estar comprometido por la vida, su vida por la vida", afirmó el Jefe de Estado.



Morales pidió a los galenos bolivianos, que postulen y adquieran esas becas, mayor "disciplina" y compromiso para dejar en alto el nombre de Bolivia en el exterior con su capacitación, que a futuro reforzará la atención de salud en el país.



"Al margen de especializarse yo creo que es importante también que nos recomienden; (decirnos) hagan esto, hay que hacer esto, yo no soy especialista, pero cumplo con mi tarea de seguir aportando con nuevos programas sociales y nuevas políticas", indicó.