700 camiones se ven perjudicados por la ineficiencia en puerto de Arica







18/10/2019 - 12:57:17

Radio Fides.- El representante de la Cámara de Transporte Pesado, Gustavo Rivadeneira, denunció este vienes que entre 700 a 600 camiones están perjudicados en el puerto de Arica, pues no pueden realizar la carga desde hace tres días, por la “ineficiencia” que hay en el lugar.



“Lo que a nosotros nos da a entender esta situación es que en la Terminal Portuaria de Arica aún no existe la eficiencia, la agilidad en la atención a la carga boliviana que está queriendo ingresar a nuestro país y saliendo, debido a que existen planificaciones para realizar las faenas de carguío que han tardado más de 72 horas, camiones de desde el lunes, martes, hasta el momento no están pudiendo cargar”, informó, según un reporte de radio Fides.



El dirigente presume que la tardanza en la atención a la carga boliviana “es una estrategia administrativa por la Terminal Portuaria de Arica para presionar a la ASP-B y encontrar la solución a este problema”, indicó.



En septiembre se desató un conflicto en el puerto de Arica a raíz de la deuda de más de 2 millones de dólares de la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia ASP-B con ese puerto chileno. A principios de este mes la ASP-B y los representantes de la Empresa Portuaria de Arica (EPA) lograron un acuerdo para liberar la carga boliviana que se encontraba retenida en el puerto de Arica, sin embargo no se conoció detalles de ese acuerdo.



Ante esta situación, Rivadeneira dijo que “en realidad no hay solución” y que si fuese “la solución la tiene que poner en conocimiento público la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia”.



Indicó que le llama la atención de que la ASP-B aún haya convocado al sector para informarles sobre los términos o la forma en que se está encaminando esa solución para no verse perjudicados de formar sorpresiva