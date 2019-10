La fecha 16 arranca con una tabla comprimida







18/10/2019 - 07:44:12

El Paí.- Este viernes con el desarrollo de cuatro partidos se reinicia el Campeonato Clausura de la División Profesional, para los 14 equipos la lucha es la misma, sumar o sumar, unos con la idea de mantenerse en zona de clasificación para una Copa internacional (Libertadores y Sudamericana) y otros por salir de la zona del descenso, para cumplir ese fin no se les está permitido perder ya que la tabla de posiciones está comprimida.



Después de una pausa debido al trabajo que desarrolló la Selección Nacional para enfrentar sus partidos amistosos contra Venezuela (4-1) y Haití (al que ganó por 3-1en Santa Cruz), entre este viernes y sábado se jugarán siete encuentros que además fueron reprogramados y recibió el aval del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), pues el día domingo se desarrollarán los comicios para elegir al presidente de los bolivianos.



La fecha se inicia con Wilstermann como líder, el equipo cochabambino sumó 33 puntos, muy cerca está Bolívar con 30 al igual que The Strongest con 28, la pelea de los tres es complicado, pero también es verdad que sigue los pasos San José con 26, escoltado por Nacional Potosí con 24, Always Ready con 22, Blooming con 21, Royal Pari con 20, Oriente Petrolero y Guabirá con 15, Destroyers con 12, Sport Boys y Real Potosí con 11, en tanto que Aurora está en el fondo con 9.



Con ese panorama se jugará la fecha 16, comienza el día viernes con cuatro cotejos, el primero se disputará en el estadio Hernando Siles, de La Paz entre los elencos de Bolívar y Guabirá a partir de las 15:30. En tanto que en la ciudad de Cochabamba se enfrentarán Wilstermann con Real Potosí en el Félix Capriles desde las 18:15.



Mientras que desde las 20:30 se jugarán dos encuentros, uno en la Villa Imperial el elenco de Nacional Potosí jugará contra San José, en tanto que en la ciudad de Santa Cruz en el estadio Ramón Aguilera Costas se enfrentarán Oriente Petrolero con Always Ready.



En tanto que para el sábado pactaron tres partidos, el primero se jugará en la ciudad de La Paz desde las 15:00 el elenco de The Strongest recibe la visita de Aurora, mientras que en Montero rivalizarán los elencos de Sport Boys con Blooming a partir de las 17:15. La fecha se completa con el encuentro entre los equipos de Royal Pari con Destroyers desde las 19:00.