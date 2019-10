La Academia quiere recobrar la memoria, hoy ante Guabirá







18/10/2019 - 07:42:55

Página Siete.- Luego de una derrota y dos empates, el cuadro de Bolívar intentará volver a la senda de la victoria hoy cuando reciba a Guabirá en el estadio Hernando Siles. El partido arrancará a las 15:30 y es parte de la decimosexta fecha del torneo Clausura de la División Profesional.



Llega a la jornada luego de empatar en casa con Wilstermann (1-1). Antes había igualado como visitante frente a Oriente Petrolero (2-2) y en la fecha 13 había caído en su visita a Royal Pari (2-1).



El equipo, que es dirigido por César Vigevani, también buscará hacerse de la primera posición en la tabla, en la que suma 30 puntos y está a tres de Wilstermann, aunque para ello debe esperar a que los cochabambinos no ganen en casa ante Real Potosí (hoy, 18:15).



Además de ceder puntos ante los aviadores en la anterior fecha, los académicos perdieron al central Adrián Jusino que vio la tarjeta roja a la conclusión del compromiso. En esa jornada también sumaron su quinta amarilla Cristhian Machado y Erwin Saavedra, quienes son bajas en esta jornada.



Por lo visto en los entrenamientos el DT no tiene mayores dudas en la zona defensiva. Todo este tiempo trabajó Luis Gutiérrez quien reaparecería en el onceno.



En la mitad de la cancha aparecieron en el eq uipo Leonardo Vaca en la posición de Saavedra y Hernán Rodríguez sería el reemplazo de Machado.



Otra de las alternativas para la zona de contención sería Ángel Rodríguez, quien llegó como refuerzo para el torneo, pero no es tomado en cuenta por el entrenador por el límite de extranjeros.



La duda en el conjunto estaría en la zona de ataque, puesto que Juan Carlos Arce no hizo fútbol ayer en la mañana, cumplió una sesión de recuperación y su posición fue ocupada por Luis Alí, otro futbolista que superó una lesión.



En el entrenamiento de la víspera se corrigieron errores, en especial los relacionados con la segunda pelota.