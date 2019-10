Un rival directo, Oriente recibe a Always R.





18/10/2019 - 07:40:11

El Día.- En procura de asegurar un cupo a la Sudamericana, Oriente Petrolero no puede fallar de local. Este viernes recibe a Always Ready en el estadio Ramón "Tahuichi" Aguilera a las 20:30, partido correspondiente a la décima sexta fecha del torneo Clausura de la División Profesional.



Al igual que los refineros, el plantel "millonario" pugna por el torneo internacional, que inició venciendo a Royal Pari en la pasada fecha (3-2), un rival directo por los puestos con premiación. Para este compromiso el técnico albiverde, Pablo "Vitamina" Sánchez, no contará con el portero Romel Quiñónez por suspensión.



No trabajó tranquilo. Los ocho convocados a la selección boliviana, entre sub-23 y absoluta, impidieron que "Vitamina" Sánchez trabaje con tiempo el onceno que enfrente esta noche a Always Ready. Recién este jueves pudo contar con todo el plantel en la práctica de fútbol que dispuso en la sede de San Antonio.



El portero Quiñónez, de buena actuación en el triunfo de la Verde contra Haití (3-1), estará ausente por cumplir la quinta tarjeta amarilla, que la recibió en la victoria conseguida ante Real Potosí en la Villa Imperial (0-1). José Peñarrieta tiene el respaldo del entrenador para ocupar el puesto.



La prioridad de los refineros en lo que resta del campeonato, es asegurar el cupo a la Copa Sudamericana: pues tienen 57 puntos en la tabla acumulada, y su próximo perseguidor es el plantel "alteño" que suma 54.



Complicado rival. Always Ready ya conoce de ganar en el "Tahuichi": el 25 de agosto venció a Blooming por 2-3. También llega de vencer a dos equipos cruceños de forma consecutiva: en la pasada fecha se impuso sobre Royal Pari y antes lo hizo contra Sport Boys, ambos duelos se disputaron en Villa Ingenio, El Alto.