Industriales advierten riesgos por el tipo de cambio y déficit







18/10/2019 - 07:25:45

Página Siete.- El sector industrial del país advirtió sobre los riesgos que implica tener el tipo de cambio fijo, sumado a los déficit fiscal y comercial que arrastran el país desde hace tiempo y aumentaron hasta junio.



“Van a ser ocho años de tipo de cambio fijo, en realidad, este es el ancla de la estabilidad de precios en Bolivia. El tema ya no es si se va a devaluar o no; es si (la devaluación) va a ser una política de shock o va a ser una política gradual, son las medidas complementarias que se van a tomar para aliviar el tema de la devaluación”, comunicó ayer la Cámara Nacional de Industrias (CNI), al presentar los Resultados económicos de las empresas de Bolivia.



El reporte de la CNI es resultado de una evaluación de la situación de las empresas más grandes del país a junio de 2019, un periodo que fue comparado con un lapso similar de 2018.



En ese contexto, las cifras revisadas por el gremio industrial muestran que, además del dólar frente al boliviano, las autoridades deben poner atención al comportamiento de la balanza comercial y los déficit.



“Para 2019, el déficit fiscal programado en el presupuesto es de 7,8%, eso significa alrededor de 3.200 millones de dólares de déficit fiscal que este año el Gobierno va a consolidar. Son seis años consecutivos de déficit fiscal que está experimentando la economía boliviana, luego del súper ciclo de precios de los commodities, en el cual hemos tenido un superávit fiscal desde 2006 a 2012. Ya 2013 y 2014 es el punto de quiebre de la economía, porque se generan los déficit fiscales”, informó el sector industrial.



En explicación de la CNI, el déficit fiscal muestra que la inversión pública es la que sostiene el crecimiento nacional.



Datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) muestran que la inversión pública alcanzó el 65% de la inversión total en 2018, y la inversión privada copó el saldo del 35%. “Si se ve en perspectiva, la inversión privada ha comenzado a contraerse, este año la inversión privada no se ha desarrollado”, sostuvo la CNI.



La exposición de los resultados del empresariado precisó las cifras de las exportaciones e importaciones que componen la balanza comercial nacional.



“A agosto, el déficit comercial se situó en 722 millones de dólares. Siguiendo esta tendencia pudimos advertir que el déficit comercial en Bolivia va a permanecer; las exportaciones se han contraído; a junio de 2019, las exportaciones registraron 4.205 millones de dólares, y en junio de 2018 llegaron a 4.530”, expuso.



A diferencia de las exportaciones, las importaciones aumentaron. A junio de 2018 registraron 4.684 millones de dólares, y para junio de 2019 llegaron a 4.961 millones de la moneda extranjera, es decir, hubo un incremento de casi 300 millones de dólares.



“En términos porcentuales, las exportaciones han caído a julio un 7,2% y las importaciones han aumentado en 5,9%. Ese es el escenario del sector externo en el que han trabajado las empresas. Si tenemos un saldo comercial negativo, el efecto es directo sobre las reservas”, reportó.