YPFB baja $us 20 al costo de la urea para el agro





18/10/2019 - 07:24:13

El Deber.- El primer producto industrializado de los hidrocarburos, la urea, registra una importante aceptación. Es así que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha disminuido el precio de la tonelada del fertilizante por este mes y está negociando una rebaja fija para los productores.



Gabriela Delgadillo, profesional de la Dirección de Comercialización de Productos Industrializados de YPFB, indicó que este mes han disminuido el precio de la urea, teniendo un valor actual de $us 363 la tonelada, $us 20 menos que su precio original. Así, el saco de 50 kilos se cotiza a Bs 126,3.



Empero aclaró que se puede acceder a este precio en planta y a partir de las 25 toneladas. “El precio de la urea varía, pero desde este mes stamos con un precio estable, por lo que reducimos $us 20 la tonelada”, dijo.



Además, explicó que la urea se comercializa a un precio inferior a Brasil por los gastos logísticos que realiza el exportador para trasladar el producto, llegando al consumidor final en el vecino país a aproximadamente $us 400.



Por su parte, Marcelo Pantoja, presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), indicó que se ha conversado con las instancias correspondientes y se espera la respuesta en los siguientes días para lograr una rebaja definitiva. “Creemos que el precio debe ser igualitario para nosotros y la exportación. Estamos iniciando la campaña de verano, la más importante y los productores ya requieren el fertilizante. La demanda crecerá todavía más”, dijo.



Congreso internacional



El presidente de Anapo, Marcelo Pantoja, informó de la realización de la cuarta versión del Congreso Internacional de la Soya, el 21 y 22 de octubre en el salón Chiquitano de la Fexpocruz. En el evento participarán especialistas nacionales e internacionales que disertarán avances de temas sobre manejo de suelos, manejo de malezas, fertilización, y biotecnología, entre otros.