El oficialismo aprobó 207 contratos mineros







18/10/2019 - 07:19:36

El Día.- Catalogado como un acto netamente electoral, la Cámara de Diputados, aprobó a través de 11 proyectos de ley, 207 "contratos administrativos" mineros, cuya adjudicación y vigencia datan entre 20 a 40 años a empresas entre unipersonales y sociedades anónimas, que en le fondo representan a cooperativistas mineros, denunciaron a este medio las diputadas de la oposición Jimena Costa e Isabel Bustamente.



"Por supuesto, que todo esto reponde a un tema de compromiso político electoral", argumentó Costa. Por su parte, Calvimontes, miembro de la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria, señaló dichas leyes, consiguientemente los contratos administrativos fueron aprobados en combo por el oficialismo del MAS (Movimiento Al Socialismo).



Además mencionó que como miembro de la mencionada comisión, tuvo que peregrinar durante un año para ver el contenido de cada uno de esos contratos; los mismos que le fueron negados. "Ellos al tener la aplanadora de los dos tercios, han aprobado en combo cada una de esos contratos a través de las 11 leyes. Hay un malestar muy grande, dado que lo hacen por aprobar, por lo que para nosotros es un escándalo", sustentó Bustamante.



El Día, trató afanosamente contactarse con Víctor Borda, presidente de la Cámara de Diputados, pero no pudo ser ubicado en su número de teléfono, donde habitualmente suele atender.



Procedimiento sin retro. Según Bustamante, diputada de la oposición, los contratos administrativos mineros favorecen a seis de nueve departamentos que tiene el país. Entre ellos están Tarija, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca.



El boletín hecho público por la Cámara de Diputados refiere que 207 contratos administrativos mineros fueron suscritos por la Dirección Regional de cada departamento correspondiente a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).



Eufemísticamente la nota menciona que los beneficiarios son los distintos actores productivos mineros, sin mencionar quiénes, bajo qué condiciones se han adjudicado, suscrito esos contratos, que luego fueron elevados vía 11 proyectos a rango de ley.



"Esos contratos mineros ingresaron hace un año atrás. Personalmente yo he estado detrás de los 207 contratos desde los principios de año. Pero en todo ese tiempo se me negó el acceso a esos contratos en el Comité de Minería y Metalurgía", remarcó Bustamante.



En ese contexto, remarcó que no se sabe bajo qué condiciones se han adjudicado esos contratos, la vigencia en tiempo de los mismos, sin haber algo específico.



La diputada hizo entrever que la aprobación, el pasado martes, fue en un solo día, bajo una lectura, cual si fuera una ficha técnica en menos de 12 horas de sesión. "Y lo peor es que no se sabe quiénes son los adjudicatarios directos, solo sabemos que son personas naturales y jurídicas. Tampoco se sabe en qué lugar de cada departamento están localizados la adjudicación de esos contratos", argumentó Bustamante.



Para muestra un botón. Para el analista en temas mineros, Alfredo Zaconeta, los contratos mineros aprobados en el legislativo, evidentemente obedecen a compromisos de parte del gobierno, en gran parte de ellos con cooperativas y empresas privadas nacionales, en un contexto donde al gobierno, le sirven electoralmente, previo a las elecciones del domingo.



Pero el hecho de no conocer en detalle de qué operaciones mineras se tratarían, señala Zaconeta, eso traba establecer certezas de cómo la AJAM ha suscrito dichos compromisos para elevar a rango de ley en la ALP. "Es necesario saber en detalle para saber si han cumplido con la socialización, con los estudios ambientales y con quienes son los beneficiarios", finalizó.