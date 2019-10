Bolivia registrará crecimiento menor a 4%







18/10/2019 - 07:17:18

El Diario.- Los trabajadores esperan un crecimiento mayor de 4,5 % para este año, aunque las perspectivas de organismos internacionales señalan malas noticias.



Debido a la crisis internacional por la que atraviesan los países desarrollados, y las economías más grandes de América Latina, los organismos internacionales bajaron las previsiones de crecimiento, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para Bolivia revisó a la baja, y estimó un 3,9 % para este año, por lo que los empresarios aseguran que no habrá doble aguinaldo en la presente gestión.



Como se recordará, la economía nacional debe crecer a 4,5 % para que el beneficio se ejecute, y la medición lo realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE) de junio a junio, pero a la fecha no hay la información, y la ministra de Planificación del Desarrollo, Mariana Prado, informó que a finales de octubre se tendrá el dato.



También el Banco Mundial (BM) señala un crecimiento de 3,9 % para Bolivia en la presente gestión, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estima un 4 %.



Los empresarios y economistas desde un principio estuvieron en desacuerdo con la medida debido a que no refleja la productividad de cada emprendimiento económico así como de las regiones.



Respecto al incremento salarial, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Rolando Kempff, espera que la decisión esté en función de la productividad de cada sector empresarial.



Kempff dijo que los datos que los organismos internacionales muestran que el país crecerá 3,9%, por lo tanto no habrá el doble aguinaldo, a pesar de ello la cifra será la mayor de la región.



El 8 de octubre, el vicepresidente Álvaro García explicó que la economía boliviana no está en su mejor momento y que la expansión del Producto Interno Bruto (PIB) al primer semestre alcanzó el 4%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), durante una entrevista en la televisora Cadena A, reporta ANF.



El 20 de noviembre de 2013, el Ejecutivo aprobó el Decreto Supremo 1802 que dispone el pago del segundo aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia” cuando el PIB supere el 4,5 %.



Desde la aprobación del decreto, el pago del doble aguinaldo se efectuó en 2013, 2014, 2015 y 2018. No obstante, en 2016 y 2017 no canceló el beneficio porque la expansión económica no superó el 4,5 %.



DESACELERACIÓN Y DÉFICITS



Tanto, economistas como empresarios, alertaron sobre la desaceleración de la economía nacional, que se registra desde hace cuatro años, sin embargo, el Gobierno asegura que la situación no está mal, ya que se sigue creciendo más que otros países de la región.



Mientras tanto, la Fundación Jubileo señala que el Plan Nacional de Desarrollo de 2006, planteaba fortalecer y diversificar la producción nacional, con impacto en la generación de empleo, la misma no fue implementada.



El modelo que lo reemplazó se basa en ampliar el gasto público para dinamizar la demanda, el mismo que se financia vía deuda interna y externa, y ésta dinámica hicieron bajar las reservas internacionales así como el incremento de la internacional.



Varios economistas indicaron que la caída de los ingresos del sector público y la expansión del gasto, el déficit y la deuda se han incrementado, comprometiendo recursos presentes y futuros.



Ante ese panorama sugiere que se debe abrir un espacio de diálogo para la toma de decisiones de políticas de Estado para construir una economía estable, sostenible, productiva y diversificada.



AJUSTES



Mientras tanto, eEl presidente de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas (ABCE), Enrique García, afirmó que el país tiene que ajustarse el cinturón en un contexto internacional y nacional diferentes. Recomendó mayor inversión en capital humano desde el Estado, según ANF.



“La economía depende de nuestras reservas internacionales, de nuestras exportaciones y el trabajo no va a tener el mismo escenario porque están cambiando las situaciones internacionales y Bolivia tiene que ajustarse el cinturón para entrar en proceso de crecimiento verdadero y de inversión en capital humano que es lo que nos va salvar”, señaló.