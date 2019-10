Hay 99 diplomáticos, 136 veedores y cinco plataformas para vigilar el voto







18/10/2019 - 07:09:05

El Deber.- Son 99 diplomáticos, 136 observadores electorales y cinco plataformas con el mismo número de aplicaciones digitales los que están listos para ejercer el control de las elecciones el domingo.



A ellos se suman más de 20.000 personas que serán desplegadas por Comunidad Ciudadana y Bolivia Dice No, aunque los resultados no se difundirán, además de aplicaciones del MNR y UN.



Estará a disposición en internet la iniciativa de la UMSA y la Fundación Jubileo denominada Tu voto cuenta, que el día de las elecciones presentará, a partir de las 20:00, los resultados a través de un conteo rápido que se proyectará en base a los resultados en mesas de 231 municipios de las áreas rural y urbana del país.



Internacional



Las misiones técnicas internacionales de observación que arribarán al país tendrán 136 representantes.



La Organización de Estados Americanos envió en esta ocasión 92 expertos liderados por el excanciller de Costa Rica Manuel González Sáenz. Desde hace semanas dos profesionales contratadas por la Unión Europea, una especializada en derechos humanos y la otra en procesos electorales, sostuvieron reuniones con políticos, autoridades y medios. Tanto el embajador de Alemania, Stefan Duppel, como el de la UE, León de la Torre, coincidieron en que el interés de Europa es vigilar la transparencia del proceso.



Tal es el interés en Europa, que también se suman tres europarlamentarios, y nada menos que nueve delegados de la Cancillería británica. Mientras tanto, la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) envía 24 representantes y el Mercosur, otros cinco.



El 22 de julio, el Tribunal Supremo Electoral envió una invitación a las 34 embajadas acreditadas en el país. Lo que en principio fue un acto protocolar se convirtió en la más nutrida delegación e inscribieron a 99 representantes.



La encargada de asuntos políticos de la embajada de Brasil en La Paz, Patricia Cortes, señaló que en su misiva la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, convocó a cada representación a acompañar las elecciones del domingo. “No somos peritos, expertos, somos diplomáticos. Creo que las 34 embajadas tenemos el mismo interés, como ocurre cada vez que hay elecciones en uno de nuestros países”.



Otras fuentes diplomáticas, que también inscribieron delegados, señalaron que hay preocupación por lo que ocurre en el país porque es una elección muy disputada, hay un gobierno que está en funciones desde hace 13 años y por eso el interés. El vicepresidente del TSE, Antonio Costas, dijo que no es la primera vez que se los invita, “pero el número es alto en esta ocasión. Los embajadores acreditan y hacen una observación limitada. Ahora son 99, y es un interés”. Cuando se le consultó si es que buscan vigilar la transparencia respondió: “No, creo que es interés, aunque la motivación hay que preguntarles a ellos para no especular”.



El MNR lanzó la aplicación No Al Fraude Bo 2019; UN, Que los muertos no voten. Plataformas crearon aplicaciones como Manda tu acta, Blud Control Electoral, Yo reporto Bolivia, Control del voto, entre otras iniciativas ciudadanas.