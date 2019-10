Experto advierte tres posibles escenarios después de elecciones







18/10/2019 - 07:07:31

El Diario.- Este domingo, más de 7 millones de bolivianos acudirán a las urnas para elegir a los próximos gobernantes del país, al respecto, el sociólogo Fernando Mayorga advirtió tres escenarios posibles postelecciones: un gobierno estable, precario y un mandato inconsistente. Tomando en cuenta que el próximo gobernante deberá lidiar con una Asamblea Legislativa dividida y sectores sociales contrarios.



Mayorga explicó que una gobernabilidad limitada puede ser el mejor escenario en el que puede desenvolverse el próximo presidente, ya que existirían las condiciones para tener una estabilidad institucional, eso dependerá de los resultados que se tengan en el escrutinio de la jornada electoral.



“Esto depende de que haya una transparencia en el proceso electoral y por lo tanto no se cuestiona la legitimidad del próximo presidente, no existen conflictos sociales y se abre la posibilidad de conciliación en el Legislativo y las fuerzas de oposición, se pueda impulsar la agenda de reformas”, señaló el politólogo.



Un segundo escenario es un gobierno precario, que a su criterio corre el riesgo de ejecutarse una crisis institucional en el Legislativo y el Ejecutivo, donde se pone en duda la legitimidad del presidente y la propia gestión de gobierno se pone en entredicho.



El último panorama es aún más adverso que llevaría a una ingobernabilidad del próximo mandatario. En este escenario se dificultaría el desarrollo del plan de gobierno, se avizoran conflictos entre el gobierno y los distintos sectores estratégicos que pueden evitar la toma de decisiones, inestabilidad política y crisis económica.



Estos escenarios son en base a una evaluación que hizo el experto de todo el proceso electoral, el más largo de la historia del país, tomando en cuenta la aprobación de la nueva Ley 1096 de Organizaciones Políticas que permite la implementación de las Elecciones Primarias.



Mayorga advirtió que el control de la Asamblea Legislativa es uno de los objetivos de los dos candidatos que encabezan las listas de preferencia electoral. El presidente del Estado y candidato por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales, en sus actos públicos de cierre de campaña, instó a sus militantes garantizar el control de los dos tercios de la Asamblea Legislativa.



Durante el primer gobierno de Evo Morales (2006-2009) no tuvo los dos tercios de la Asamblea Legislativa y se generaron varios conflictos, entre ellos los legisladores no se pusieron de acuerdo para aprobar la redacción de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) que derivó en un conflicto en Chuquisaca.



OBSERVACIONES



El experto advirtió que es el proceso electoral más largo de la historia del país, a partir de la Ley 1096 se instauró las Elecciones Primarias que se desarrolló el 27 de enero de la presente gestión, que legitimó a los nueve binomios.



A la vez cuestionó el trabajo poco transparente por parte de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que se ve empañado por la renuncia de su presidenta, Katia Uriona, José Luis Exeni y Dunia Sandoval, además de la dimisión de una treintena de funcionarios públicos.