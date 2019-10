Leyes insiste, espera fallo de CIDH y amenaza con pedir indemnización







18/10/2019 - 07:03:56

Opinión.- El alcalde electo de Cochabamba, José María Leyes, en audiencia de acción de libertad por el caso Mochilas II, aseguró ayer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revisará su proceso e identificará ilegalidades y la vulneración de sus derechos. “Estoy preso hace 11 meses. La Justicia me dijo que por ser opositor no puedo exigir igualdad. Tengo detención preventiva por la declaración de un mentiroso, eso dictaminó un juez. El cumpleaños de mi hija es en una semana, pero me privan de esos momentos importantes con mi familia”.



El 1 de marzo de 2019, el Alcalde envió una carta a la CIDH de la Organización de los Estados Americanos en Washington. La nota en la que denuncia una “terrible persecución política” fue entregada personalmente por el pastor Carlos Peñaloza, líder de una de las iglesias evangélicas más importantes de Virginia y Maryland. “(Fui) difamado y acusado por delitos que no cometí, soy perseguido político desde el 22 de abril de 2018”.



La CIDH aún no hizo conocer una posición sobre la denuncia de José María Leyes, pero él confía en que le darán la razón.



Su abogado, Antonio Omar Albornoz, acotó que el Alcalde, al recurrir al sistema internacional para la protección de sus derechos, podrá recibir una “indemnización millonaria” que pagaría el Estado con los tributos de los ciudadanos. “Se ha consumado la vulneración del derecho a su libertad. No busca eso por interés personal, sino porque así lo establece la norma boliviana y solo estamos pidiendo que se cumpla. No hay un sustento legítimo para que lo mantenga con detención preventiva”.



ACCIÓN El Tribunal de Garantías negó la tutela al Alcalde en la acción de libertad presentada contra los vocales de la Sala Penal Cuarta.



La Defensa de Leyes consideró que los vocales no realizaron la valoración correcta de las pruebas en una audiencia de cesación a la detención preventiva, el 26 de septiembre de 2019. Sin embargo, el Tribunal señaló que los accionados actuaron de acuerdo a los estándares.



Una de las pruebas presentadas en esa audiencia fue la sentencia de un año y seis meses de cárcel para Christian S.R., exfuncionario coimputado y testigo en el caso Mochilas II.



En este proceso, la exintendenta Luz Rojas denunció por calumnia a Christian S.R. puesto que él, en su declaración informativa, señaló que Rojas lo amenazó desde un vehículo por ir en contra del Alcalde, además indicó que le pidieron su celular para que no presentase pruebas del caso.



La Defensa del Alcalde manifestó que el testimonio de Christian S.R. fue considerado para determinar los riesgos procesales y dictar su detención preventiva, el 29 de noviembre de 2018, pero los fiscales asignados al caso indicaron que no fue la única declaración que implica a la autoridad en las presuntas irregularidades.



REPROGRAMACIÓN El Tribunal de Sentencia No. 7 suspendió la audiencia de cesación de la detención preventiva del Alcalde para el 22 de octubre, por el caso Mochilas I.



Su abogado, Alberto Trigo, explicó que el acto se reprogramó debido a la falta de quorum. “Faltaba un juez”.



Adelantó que presentarán nuevos elementos que serán valorados y fundamentados en la audiencia, el martes.