Policías denuncian que fueron obligados a ir al acto del MAS en el Cambódromo







18/10/2019 - 06:54:06

Página Siete.- Policías de bajo rango denunciaron públicamente que fueron obligados a cumplir “servicios extraordinarios” en el acto de cierre de campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS), el martes en el Cambódromo de Santa Cruz. La intervención dejó decenas de jóvenes detenidos en medio de una jornada violenta.



Los uniformados apuntan al comandante departamental de la Policía, Igor Echegaray, y al Ministerio de Gobierno.



“Manifestamos de forma general a la población boliviana que no estamos de acuerdo con este acto político, puesto que nos están utilizando, obligándonos a realizar esta clase de servicios, descuidando a la población y nuestros puestos de trabajo”, declaró un efectivo, a través de un video que llegó a este medio.



El presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y otras autoridades y candidatos cerraron la campaña ese día con un fuerte resguardo policial, ante sospechas de posibles actos de violencia.



Después de mediodía, 13 integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista fueron aprehendidos, luego circularon imágenes en las que se ven camionetas policiales con más arrestados. Asimismo, se vio que otro grupo de jóvenes atacó a golpes a un policía que estaba en el Cambódromo.



“A través de este medio hacemos conocer el repudio que sentimos los policías de bajo rango, somos obligados a través de los jefes y del Ministerio de Gobierno a realizar este tipo de servicios. Lo repudiamos”, manifestó el policía que sale sin rostro en una grabación enviada.



Un oficial de la Policía en servicio pasivo envió a este medio dos reacciones de efectivos destinados en Santa Cruz.



“Solamente cumplimos las órdenes que nos dan los jefes, el comandante y los demás. Nuestro trabajo se ve manchado, la gente de Santa Cruz nos mostró su odio, pero no saben que nosotros cumplimos lo que nos mandan, de lo contrario estamos afuera (de la institución)”, manifestó otro de los policías de bajo rango.



Otro de los efectivos contó que estuvo cerca de su camarada antes de que sea golpeado. “Los jóvenes, había señoras también, estaban todos enojados. La Policía tenía que dispersarlos, pero con el gas (lacrimógeno) todos se volvieron locos, por eso lo atacaron, lo golpearon”, relató.



En el video de los policías, enviado públicamente, cuestionan el uso que da el Gobierno a la institución del orden. “Somos usados políticamente”, dice el efectivo que aparece en la grabación.



“¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo utilizados por los intereses personales y los intereses de este gobierno? ¿Hasta cuándo vamos a ser los tontos útiles de los comandantes, que sólo velan por ser generales del MAS y una jubilación segura?”, manifestó un policía de bajo rango.



El miércoles, un día después de lo ocurrido en el Cambódromo, el comandante Echegaray y el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Jhonny Aguilera, presentaron “evidencias” como explosivos caseros que supuestamente iban a ser usados contra el presidente Morales, durante el cierre de campaña.



La Policía calificó a los integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista como parte de organizaciones delictivas que deben ser sancionados.



La contraparte



Jefe Página Siete llamó ayer reiteradas veces al comandante de la Policía de Santa Cruz, Igor Echegaray, para conocer su versión sobre las denuncias de los efectivos a su cargo, sin embargo, el jefe policial no respondió las llamadas.



Posición Los jefes policiales aseguraron que los integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista tenían la intención de atacar al presidente Evo Morales y a otras autoridades, es por eso que la institución actuó y arrestó a los sospechosos; para evitar actos violentos.