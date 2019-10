Los partidos se concentran en sus planes para cuidar el voto ante el temor de fraude







18/10/2019 - 06:52:27

El Deber.- Los plazos se van cumpliendo y desde ayer hasta el domingo, cuando ya no está permitido hacer campaña electoral, los partidos y sus candidatos que compiten en las elecciones nacionales no se quedarán con los brazos cruzados. Los de la oposición han coincidido en algo que consideran muy importante: se van a terminar de organizar para cuidar el voto para evitar que exista o se consuma un supuesto fraude electoral.



Gustavo Pedraza, candidato a vicepresidente por Comunidad Ciudadana y compañero de fórmula del presidenciable Carlos Mesa, ha dicho que es fundamental el control del voto y por ello se reunirán y organizarán el trabajo de control con todos los delegados a escala nacional.



“Nos concentraremos en la organización interna. Trabajaremos con el equipo de voluntarios que hemos invitado para el control del voto. Hay un software desarrollado, con entrenamiento técnico, en el marco de lo que la ley permite”, explicó Pedraza.



Jimmy Jiménez, jefe departamental del partido Pan-Bol, que postula a la Presidencia a Ruth Nina, manifestó que la candidata estuvo ayer en Santa Cruz organizando con los delegados la forma en que se cuidará el voto.



“Los compañeros estarán en cada mesa cuidando los votos, mirando, cuidando que no haya cosas negativas”.



Víctor Hugo Cárdenas, candidato a presidente por UCS, dijo que desde hoy pondrán énfasis en realizar trabajos administrativos y reordenamientos para el control electoral.



“Estaremos concentrados en eso, sin hacernos la ilusión que vamos a disminuir el fraude. El fraude se va a realizar porque hay medio millón de documentos irregulares, de votantes que han fallecido y la parcialización del Órgano Electoral que es evidente”, dijo Cárdenas, que aseguró que se encuentra tranquilo, aunque un poco cansado por el trabajo intenso.



El candidato a presidente Félix Patzi, por el Movimiento Tercer Sistema, dijo que cada directiva departamental de su partido y los candidatos uninominales están encargados de hacer una lista de delegados para enviar a cada mesa electoral, y que hoy, viernes, y el sábado, como gobernador del departamento de La Paz, se dedicará a entregar obras porque está permitido hacer gestión.



Virginio Lema, candidato presidencial por el MNR, estuvo ayer en Santa Cruz y participó de diversas reuniones de coordinación con los candidatos de su partido; en la noche retornó a Tarija, mientras que hoy y mañana estará con sus hijos.



La asambleísta Claudia Bravo lidera la campaña luego de que denunciara que su padre, ya fallecido, apareciera en los registros habilitado para sufragar en las elecciones



Esta situación la motivó para liderar una iniciativa que ha puesto en marcha en una página web bajo la siguiente URL: www.quelosmuertosnovoten.com. La denuncia fue presentada al Órgano Electoral.