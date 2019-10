Evo y Álvaro van a 6 actos de gestión y hacen 5 promesas en medio del silencio electoral







Los Tiempos.- El presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera realizaron ayer al menos seis actividades de “gestión”, en las que ofrecieron viviendas para madres solteras, ampliar la ruta del tren ligero en Cochabamba, comprometieron recursos para guarderías y para empresarios e incluso se promulgó una ley para legalizar asentamientos en Pando, todo en medio del silencio electoral que rige el país desde el jueves y con aval del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que señaló que no limitará las tareas de gestión del mandatario.



El silencio electoral rige desde las 00:00 de ayer, y prohíbe cualquier acto de campaña, ofrecimiento electoral y petición del voto; sin embargo, las actividades gubernamentales continúan sin pausa, lo que fue denunciado por la oposición como una ventaja adicional para el oficialismo, pues el primer mandatario, al ser también candidato, continúa en actividades públicas y haciendo ofrecimientos cuando el resto de los candidatos tiene prohibida cualquier aparición.



El vicepresidente del TSE, Antonio Costas, en una entrevista a un medio televisivo, dijo que “la entrega de obras, si hay trabajos de gestión, tiene que hacerse”; sin embargo, advirtió que el jefe de Estado no puede pedir votos. “En ningún momento las entregas de obras y gestión pública pueden ser motivo de campaña”, dijo.



Ayer, Morales comenzó su jornada con una reunión con empresarios en La Paz. Al concluir la reunión, el representante de los jóvenes empresarios, Dorian Parrado, informó que el Presidente aceptó participar en cuatro mesas de trabajo sobre las propuestas presentadas con el objetivo de potenciar emprendimientos.



Parrado dijo que las cuatro mesas de trabajo analizarán el tema impositivo, incubadora de empresas, boleta de garantías y el tema de licitaciones.



Posterior a este evento, Morales entregó una vivienda social a una numerosa familia de escasos recursos económicos en el barrio Socamani de la ciudad de Oruro, obra que demandó una inversión de 43.330,24 bolivianos.



En medio del acto, el presidente y candidato Evo Morales reiteró su propuesta para que algunas madres solteras puedan contar con una vivienda social.



“Quisiera, en la próxima gestión, hacer un programa solamente para madres solteras”, expresó.



El pasado 7 de julio, en un acto público, el Presidente ya había lanzado esta propuesta, tras entregar una vivienda a la mujer más longeva del país, que falleció pocas semanas después.



No obstante, Morales observó que el programa de vivienda podría implementarse sólo para algunas madres solteras porque “hay muchas, por supuesto”.



Tras este acto, el Mandatario anunció que el Gobierno equipará las guarderías instaladas en las ciudades de La Paz y Santa Cruz con la donación de un millón de dólares del Fondo de Asociación para el Desarrollo India-ONU.



La agenda del Mandatario siguió en Chuquisaca, donde entregó 150 mil bolivianos destinados a la compra de una pastilla radiactiva de cobalto 60 para el funcionamiento de la máquina de radioterapia del Instituto de Cancerología Cupertino Arteaga, de la ciudad de Sucre. Luego, Morales entregó 260 ítems para el personal de hospitales de Tercer Nivel de la ciudad de Sucre, además de equipos para fumigación e insecticidas para el control de las enfermedades transmitidas por vectores. El objetivo: fortalecer el Sistema Único de Salud (SUS).



Por la tarde, Morales acudió a Cochabamba para inspeccionar la estación central y la línea roja del tren ligero y pidió que ese medio de transporte urbano esté interconectado con la línea férrea del Corredor Ferroviario Bioceánico Central, que se construirá entre Brasil, Bolivia y Perú.



Morales planteó, además, que se realice un plan a mediano o largo plazo para la ampliación de la red férrea de la unidad de transporte hacia el valle alto de Cochabamba, además de ofrecer un teleférico.



“Imagínense en poco tiempo, 30 o 40 años, no será suficiente la doble vía que entregamos hace un par de semanas. Hay que hacer tren hacia el valle alto o hay que hacer un teleférico. En algún momento había pensado cómo de Sacaba hay que hacer un túnel de doble vía hacia el valle alto”, aseveró.



El periplo del mandatario continuó en Pando, donde promulgó el jueves la Ley de Derecho Propietario, que beneficiará a 1.079 familias de los municipios de Cobija y Sena en el departamento de Pando.



Morales detalló que en la ciudad de Cobija se beneficiarán con esa norma familias del barrio Jaime Paz Zamora y la urbanización 24 de Septiembre, entre otros. El mandatario también ofreció albergues para estudiantes universitarios.



El vicepresidente Álvaro García Linera, también candidato a renovar el cargo, igualmente participó en varios actos de gestión, como la entrega de viviendas cualitativas en el distrito 8 de la ciudad de Santa Cruz.