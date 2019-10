Juan Guaidó: Edmundo Rada murió asesinado por la dictadura







17/10/2019 - 20:37:10

Tal Cual.- El máximo representante del Parlamento, Juan Guaidó, dijo que solicitarán una investigación imparcial e internacional, para esclarecer el caso del asesinato del concejal de VP Edmundo Rada, porque considera que no se puede confiar en la justicia venezolana



El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, condenó el asesinato del concejal del partido Voluntad Popular (VP) Edmundo “pipo” Rada, y aseguró que el hecho se trata de un “asesinato de la dictadura”, pues asevera “hay claros indicios de que la causa es política”.



El cuerpo de Rada fue hallado parcialmente carbonizado y con dos disparos en la nuca el 17 de octubre, señaló Juan Guaidó. Al tiempo, recordó que el suceso ocurre “dos días después de que el gobierno de Nicolás Maduro amenazara” a todos los que preparan protestas.



Guaidó denunció que el régimen de Maduro sigue un esquema de persecución. El máximo representante del Parlamento venezolano, quien se juramentó como presidente encargado del país el 23 de enero, señaló al gobierno de crear grupos de exterminio que arremeten en sectores populares, y ahora “aparentemente hay un grupo de exterminio político”.



Dijo que solicitarán una investigación independiente, imparcial e internacional, porque considera que no se puede confiar en la justicia venezolana. “La fiscalía está usurpada, mienten una y otra vez en distintas causas”, agregó.



Juan Guaidó recordó que el pasado mes de septiembre fue encontrado el cuerpo del exgobernador del estado Cojedes, Jhonny de Jesús Yáñez Rangel, carbonizado y con un disparo, hecho que asegura hay que denunciar porque podría formar parte de un patrón el cual apunta “de que muy al estilo de la guerrilla y el narcoterrorismo, que amparan, utilizan el mismo modus para ajusticiar a dirigentes políticos y a trabajadores sociales que luchan por una Venezuela mejor”.



“Evidentemente esto no se puede quedar así. Tengan claro los autores materiales y quienes dieron la orden que hay consecuencias y que utilizar mecanismos para perseguir y generar miedo no va a funcionar. Nos vamos a mantener de pie luchando”, dijo el jefe del Legislativo en rueda de prensa.



Para Guaidó el asesinato de Edmundo Rada “es un mensaje de la dictadura” para generar miedo a los venezolanos. Asevera que seguirán de pie y con el pueblo se mantendrán en las calles.



Con respecto al escaño que alcanzó Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Juan Guaidó cuestionó el hecho de que un gobierno denunciado por violaciones flagrantes de los derechos fundamentales pueda ocupar un puesto en el consejo. Considera que el régimen se sentará “en una silla bañada en sangre”.



Asimismo hizo énfasis en la incoherencia que a su juicio deja en evidencia el gobierno. “Quiero ver qué va a decir ahora el régimen del informe de Bachelet, supongo que si se sienta ahí es porque está validando el informe. Quiero ver qué van a decir del asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo”, suceso que ha sido deplorado por el propio consejo.